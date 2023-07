Τον πανικό έσπειρε ένα ζευγάρι σήμερα Τετάρτη (19.7.2023) στη Λιλ της Γαλλίας, καθώς κατήγγειλε «ύποπτες κινήσεις τρομοκρατών», μόνο και μόνο για να μην χάσει το τρένο. Λόγω της καταγγελίας εκκενώθηκαν 2 σταθμοί, μια συνοικία αποκλείστηκε, δεκάδες αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν και προφανώς άλλοι επιβάτες ταλαιπωρήθηκαν.

Το ζευγάρι συνελήφθη την ώρα που έβγαιναν από το τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Παρίσι για τη Λιλ. Σύμφωνα με τις Αρχές της Γαλλίας, δεν προέβαλαν αντίσταση αλλά παραδέχτηκαν, με δάκρυα στα μάτια, ότι έκαναν τη φάρσα για να μην χάσουν το τρένο.

Μάλιστα, ο άνδρας είναι ο βασικός ύποπτος του τηλεφωνήματος, ότι κάλεσε γύρω στις 8.50 το πρωί στην SNCF, την εταιρεία διαχείρισης των γαλλικών σιδηροδρόμων, για να καταγγείλει ότι υπήρχε ένας «τρομοκράτης» σε ένα άλλο τρένο.

Ήταν όμως απολύτως συγκεκριμένος: Ο συναγερμός αφορούσε το τρένο από το Παρίσι για τη Λιλ που αναμενόταν να φτάσει στον σταθμό της Λιλ-Φλαντρ στις 09.48 και οι Αρχές τον πήραν στα σοβαρά.

Το εν λόγω τρένο οδηγήθηκε στον σταθμό Λιλ-Ερόπ, που απέχει περίπου ένα χιλιόμετρο από τον Λιλ-Φλαντρ. Οι υπηρεσίες της περιφέρειας Νορ διέταξαν την εκκένωση και των δύο σταθμών ενώ ολόκληρη η περιοχή περικυκλώθηκε από άνδρες των ειδικών δυνάμεων. Επιτόπου έφτασε και μια ομάδα πυροτεχνουργών.

Gare Lille-Europe / parquet de Lille – Enquête ouverte dès 9h :

Après investigations en téléphonie et géolocalisation, 2 personnes de 27 et 30 ans placées en garde à vue pour fausse alerte.

2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende encourus.