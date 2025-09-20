Κόσμος

Γάζα: 34 Παλαιστίνιοι νεκροί από νέες επιθέσεις του Ισραήλ – Ανατινάζονται υπόγεια τούνελ και εγκαταστάσεις της Χαμάς

Η ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση δημοσιοποίησε φωτογραφίες Ισραηλινών και απειλεί να τους σκοτώσει
Καπνός υψώνεται καθώς ο 15όροφος πύργος Mushtaha καταρρέει μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην πόλη της Γάζας
Καπνός υψώνεται καθώς ο 15όροφος πύργος Mushtaha καταρρέει μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην πόλη της Γάζας / REUTERS / Φωτογραφία Mahmoud Issa

Το Ισραήλ συνεχίζει την επίθεση στη Γάζα όπου 34 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν το Σάββατο (20.09.2025). Η Χαμάς προειδοποιεί πως οι όμηροι κινδυνεύουν να έχουν την ίδια τύχη με έναν Ισραηλινό πιλότο που έχει εξαφανισθεί.

Στη Γάζα οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ κατέστρεψαν μέσα σε λίγες ώρες υπόγειες σήραγγες και παγίδευσαν με εκρηκτικά δομές, σε επιθέσεις που στοίχισαν τη ζωή σε 34 Παλαιστινίους, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας.

Η επίθεση πραγματοποιείται ενώ 10 χώρες, μεταξύ των οποίων η Αυστραλία, το Βέλγιο, η Βρετανία και ο Καναδάς, σχεδιάζουν να αναγνωρίσουν τη Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος, πριν από την ετήσια σύνοδο των ηγετών στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

 

Η εντατική ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία κατεδάφισης με στόχο ψηλά κτίρια στη Γάζα άρχισε αυτή την εβδομάδα παράλληλα με μία χερσαία επίθεση.

Οι ισραηλινές δυνάμεις, οι οποίες ελέγχουν τα ανατολικά προάστια της πόλης, σφυροκοπούν τις τελευταίες ημέρες τις περιοχές Σέιχ Ραντουάν και Τελ Αλ-Χάουα, από τις οποίες θα είναι σε θέση να προχωρήσουν στα κεντρικά και τα δυτικά τμήματα της Γάζας, όπου έχει βρει καταφύγιο το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.

Παλαιστίνιοι τρέχουν καθώς ο 15όροφος πύργος Mushtaha καταρρέει μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Γάζα
Παλαιστίνιοι τρέχουν καθώς ο 15όροφος πύργος Mushtaha καταρρέει μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Γάζα / REUTERS / Φωτογραφία Mahmoud Issa

Περίπου 350.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τη Γάζα από τις αρχές Σεπτεμβρίου

Ο στρατός εκτιμά ότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχει καταστρέψει έως 20 ψηλές πολυκατοικίες στη Γάζα και πιστεύει πως περίπου 350.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Ωστόσο άλλοι περίπου 600.000 παραμένουν.

Σ’ αυτό τον αριθμό περιλαμβάνονται μερικοί από τους ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται από τη Χαμάς.

Η ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση δημοσιοποίησε το Σάββατο φωτογραφίες ομήρων που παραμένουν κρατούμενοι στη λωρίδα της Γάζας προειδοποιώντας ότι, σε περίπτωση που το Ισραήλ συνεχίσει την επίθεσή του, κινδυνεύουν να έχουν την ίδια τύχη με αυτή ενός Ισραηλινού πιλότου που φέρεται αγνοούμενος από το 1986.

 

Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί στη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία προκάλεσε τον πόλεμο στη λωρίδα της Γάζας, 47 εξακολουθούν να κρατούνται στο έδαφος αυτό, από τους οποίους 25 θεωρούνται νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ-Κάσαμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, δημοσιοποίησαν παλιές φωτογραφίες των 46 εξ αυτών στο κανάλι τους στο Telegram, με καθεμιά να φέρει το όνομα του Ρον Αράντ, του πιλότου της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας που έχει εξαφανισθεί μετά τη σύλληψή του στη διάρκεια αποστολής στο Λίβανο το 1986, στη διάρκεια του λιβανικού εμφυλίου πολέμου.

«Εξαιτίας της εμμονής του (Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου και της υποταγής του (αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων Εγιάλ) Ζαμίρ (…) ιδού μία αποχαιρετιστήρια φωτογραφία που τραβήχτηκε στην αρχή της επιχείρησης» μέσα στην πόλη της Γάζας, αναφέρεται σε κείμενο των Ταξιαρχιών που συνοδεύει τις φωτογραφίες.

 

Ο Ρον Αράντ ήταν αρχικά κρατούμενος σιιτικών οργανώσεων στο Λίβανο και σήμερα θεωρείται νεκρός, ενώ η σορός του δεν επεστράφη ποτέ στο Ισραήλ.

Η τύχη του απασχολεί εδώ και δεκαετίες το Ισραήλ, όπου ο επαναπατρισμός εξαφανισμένων ή αιχμαλωτισμένων στρατιωτών, ζωντανών ή νεκρών, θεωρείται εθνικό καθήκον.

Κόσμος
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
