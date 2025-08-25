Κόσμος

Γάζα: Αιματηρό χτύπημα του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ – Δεκάδες νεκροί, ανάμεσά τους 4 δημοσιογράφοι

Οι ισραηλινές δυνάμεις εκτόξευσαν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, το οποίο χτύπησε την ταράτσα του νοσοκομείου Νάσερ, όπου σκοτώθηκαν και οι δημοσιογράφοι
Γάζα
REUTERS/Hussam Al-Masri

Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυρηλατεί τη Γάζα, εξαπολύοντας συνεχόμενες βομβιστικές επιθέσεις, προκαλώντας τον θάνατο δεκάδων Παλαιστινίων καθημερινά.

Νέα επίθεση του Ισραήλ εναντίον του νοσοκομείου Νάσερ στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας προκάλεσε σήμερα (25.08.2025) τον θάνατο τουλάχιστον 15 ανθρώπων, ανάμεσά τους τρεις δημοσιογράφοι, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας.

Ο εικονολήπτης Χούσαμ αλ Μάσρι, ένας από τους δημοσιογράφους που σκοτώθηκε στο πλήγμα αυτό, συνεργαζόταν με το Reuters, ενώ ο φωτοειδησεογράφος Χάτεμ Χαλέντ, επίσης συνεργάτης του πρακτορείου αυτού, τραυματίστηκε, επεσήμαναν οι αξιωματούχοι.

Από την πλευρά του το al Jazeera μετέδωσε σήμερα ότι ένας από τους δημοσιογράφους του σκοτώθηκε στη Γάζα, τρεις εβδομάδες αφού πλήγμα του ισραηλινού στρατού σκότωσε τέσσερις δημοσιογράφους του τηλεοπτικού δικτύου και δύο ανεξάρτητους δημοσιογράφους.

Ο θάνατος του Μοχαμάντ Σαλάμα «επιβεβαιώθηκε», δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος του al Jazeera.

Οι ισραηλινές δυνάμεις εκτόξευσαν ένα εκρηκτικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, το οποίο χτύπησε την ταράτσα του νοσοκομείου Νάσερ, όπου σκοτώθηκαν και οι δημοσιογράφοι.

Στη συνέχεια, ομάδες πολιτικής προστασίας ανέβηκαν στην ταράτσα του νοσοκομείου, προσπάθησαν να περισυλλέξουν τη σορό του ενός θύματος, αλλά και να διασώσουν τους τραυματίες. Δημοσιογράφοι επίσης πήγαν να καταγράψουν τι συνέβη.

Ωστόσο, οι ισραηλινές δυνάμεις στόχευσαν ξανά το ίδιο σημείο, με αποτέλεσμα να σημειωθεί και δεύτερη αεροπορική επίθεση από drone, η οποία στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους ανθρώπους.

Οι δημοσιογράφοι που κάλυπταν το θέμα σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν από την δεύτερη επίθεση. Επίσης, νεκρά ανασύρθηκαν και μέλη από τις ομάδες πολιτικής άμυνας που προσπαθούσαν να ανακτήσουν τα σώματα των θυμάτων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ουκρανία: Παράτολμοι πιλότοι καταρρίπτουν ρωσικά drones με ένα απλό ελικοφόρο αεροπλάνο
Απέναντι στις ασταμάτητες επιθέσεις ρωσικών drones, η Ουκρανία ποντάρει και σε πιο πρωτόγονα μέσα: εκπαιδευτικά σοβιετικά αεροσκάφη, τυφέκια και το θάρρος αυτοσχέδιων πιλότων, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Wall Street Journal
Ουκρανοί στρατιώτες περπατούν σε ένα χωράφι με ένα drone
Ανάλυση CNN: Το επικίνδυνο στοίχημα Τραμπ με την οπλισμένη Εθνοφρουρά και η «επόμενη μεγάλη αναμέτρηση στις ΗΠΑ»
Με την απειλή στρατιωτικής επέμβασης σε μεγάλες πόλεις, ο αμερικανός πρόεδρος δοκιμάζει τα όρια της εξουσίας του, συγκρούεται με τους Δημοκρατικούς και προκαλεί αντιδράσεις
Εθνοφρουρά ΗΠΑ 1
Νεκρός από πυροβολισμούς ο stand up κωμικός Reggie Carroll στις ΗΠΑ - Συνελήφθη ένας ύποπτος για την δολοφονία
Ο Reggie Carroll, γνωστός ως «The Knockout King of Comedy», είχε αποκτήσει φανατικό κοινό μέσα από τις παραστάσεις, ενώ είχε εμφανιστεί και σε τηλεοπτικά προγράμματα, όπως το Showtime at the Apollo και το The Parkers
Ο κωμικός Reggie Carroll
Newsit logo
Newsit logo