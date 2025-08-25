Γάζα: Αιματηρό χτύπημα του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ – Δεκάδες νεκροί, ανάμεσά τους 4 δημοσιογράφοι

Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυρηλατεί τη Γάζα, εξαπολύοντας συνεχόμενες βομβιστικές επιθέσεις, προκαλώντας τον θάνατο δεκάδων Παλαιστινίων καθημερινά.

Νέα επίθεση του Ισραήλ εναντίον του νοσοκομείου Νάσερ στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας προκάλεσε σήμερα (25.08.2025) τον θάνατο τουλάχιστον 15 ανθρώπων, ανάμεσά τους τρεις δημοσιογράφοι, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας.

Ο εικονολήπτης Χούσαμ αλ Μάσρι, ένας από τους δημοσιογράφους που σκοτώθηκε στο πλήγμα αυτό, συνεργαζόταν με το Reuters, ενώ ο φωτοειδησεογράφος Χάτεμ Χαλέντ, επίσης συνεργάτης του πρακτορείου αυτού, τραυματίστηκε, επεσήμαναν οι αξιωματούχοι.

Από την πλευρά του το al Jazeera μετέδωσε σήμερα ότι ένας από τους δημοσιογράφους του σκοτώθηκε στη Γάζα, τρεις εβδομάδες αφού πλήγμα του ισραηλινού στρατού σκότωσε τέσσερις δημοσιογράφους του τηλεοπτικού δικτύου και δύο ανεξάρτητους δημοσιογράφους.

Ο θάνατος του Μοχαμάντ Σαλάμα «επιβεβαιώθηκε», δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος του al Jazeera.

Οι ισραηλινές δυνάμεις εκτόξευσαν ένα εκρηκτικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, το οποίο χτύπησε την ταράτσα του νοσοκομείου Νάσερ, όπου σκοτώθηκαν και οι δημοσιογράφοι.

Στη συνέχεια, ομάδες πολιτικής προστασίας ανέβηκαν στην ταράτσα του νοσοκομείου, προσπάθησαν να περισυλλέξουν τη σορό του ενός θύματος, αλλά και να διασώσουν τους τραυματίες. Δημοσιογράφοι επίσης πήγαν να καταγράψουν τι συνέβη.

Hind Khoudary reports on the israeli massacre on Nasser Hospital: 4 journalists & 15 killed including rescue teams & civil defence crews https://t.co/g9vmmQUCAR — Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) August 25, 2025

Ωστόσο, οι ισραηλινές δυνάμεις στόχευσαν ξανά το ίδιο σημείο, με αποτέλεσμα να σημειωθεί και δεύτερη αεροπορική επίθεση από drone, η οποία στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους ανθρώπους.

Οι δημοσιογράφοι που κάλυπταν το θέμα σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν από την δεύτερη επίθεση. Επίσης, νεκρά ανασύρθηκαν και μέλη από τις ομάδες πολιτικής άμυνας που προσπαθούσαν να ανακτήσουν τα σώματα των θυμάτων.