Γάζα: Η Χαμάς απελευθέρωσε την Ισραηλινή στρατιώτη Agam Berger – Θα αφεθούν ελεύθεροι άλλοι 7 όμηροι

Από τον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπάλια στη βόρεια Γάζα απελευθερώθηκε το πρωί της Πέμπτης (30.1.25) η 20χρονη στρατιώτης Άγκαμ Μπέργκερ (Agam Berger), καθώς ξεκίνησε η τρίτη φάση ανταλλαγής ομήρων με Παλαιστινίους κρατουμένους βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας Ισραήλ – Χαμάς.

Η 20χρονη Μπέργκερ είναι η πρώτη από τους τρεις Ισραηλινούς ομήρους που απήχθησαν στη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου του 2023 και αναμένεται να απελευθερώνονται σήμερα από τη Χαμάς, έπειτα από 482 ημέρες σε αιχμαλωσία, σε αντάλλαγμα για 110 Παλαιστίνιους που κρατούνται από το Ισραήλ, στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας.

Ο Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε την Ισραηλινή όμηρο στη Γάζα, ανακοίνωσε επίσης ο ισραηλινός στρατός.

Πλάνα σε απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση καταγράφουν την Ισραηλινή όμηρο της Χαμάς να οδηγείται από ένοπλους άνδρες στο σημείο παράδοσής της στη Γάζα.

Agam Berger seen for first time, emerging from the rubble as Hamas exhibits her in Jabalia @nicole_zedeck , @ariel_oseran , @LlitalShochat & @yaakovlappin comment in studio: pic.twitter.com/XBYr1q4Qq1

#Breaking: #Hamas terrorist organization is about to release 20-year old #Israeli hostage, Agam Berger. They have forced her to wear a military uniform in-order to portray her as a soldier of the #Israel Defense Force. pic.twitter.com/OdDEdNoPcx