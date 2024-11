Γάζα: Ισραηλινά τανκς εισέβαλαν στον καταυλισμό της Νουσεϊράτ – Τουλάχιστον 11 νεκροί

Οι ισραηλινές δυνάμεις έστειλαν σήμερα, Δευτέρα (11.11.24) τεθωρακισμένα στη δυτική πλευρά του καταυλισμού Νουσέιρατ της Γάζας σε μία νέα επιδρομή στο κεντρικό τμήμα του θύλακα, με Παλαιστίνιους διασώστες να λένε ότι τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από το βράδυ της Κυριακής από πλήγματα του στρατού του Ισραήλ.

Κάτοικοι δήλωσαν ότι τεθωρακισμένα του Ισραήλ άνοιξαν πυρ καθώς εισήλθαν σε αυτό τον τομέα του καταυλισμού, έναν από τους οκτώ ιστορικούς προσφυγικούς καταυλισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, προκαλώντας πανικό μεταξύ των κατοίκων και των εκτοπισμένων οικογενειών.

Ο Ζάικ Μοχάμαντ, κάτοικος της περιοχή, δήλωσε ότι η προέλαση των τεθωρακισμένων ήταν αιφνιδιαστική.

«Κάποιοι δεν μπορούσαν να φύγουν και παρέμειναν εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους, παρακαλώντας να τους αφήσουν να φύγουν, ενώ άλλοι έφυγαν εσπευσμένα με ό,τι μπορούσαν να κουβαλήσουν», δήλωσε στο Reuters μέσω εφαρμογής μηνυμάτων ο 25χρονος Μοχάμαντ, που ζει σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από την περιοχή που αποτέλεσε στόχο.

Με τον πόλεμο στη Γάζα να βρίσκεται τώρα στον 14ο μήνα του, το Ισραήλ επικεντρώνει τις επιχειρήσεις του στο βόρειο και κεντρικό τμήμα, σε αυτό που χαρακτηρίζει εκστρατεία για να σταματήσει τους ενόπλους της Χαμάς να εξαπολύουν επιθέσεις και να αποτρέψει την ανασυγκρότησή τους.

Σε δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους κατοίκους έχουν δοθεί εντολές να εγκαταλείψουν τις περιοχές, τροφοδοτώντας ανησυχίες ότι ίσως ποτέ να μην τους επιτραπεί να επιστρέψουν.

