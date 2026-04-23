Κόσμος

Γάζα: Νέα καταστροφικά πλήγματα του Ισραήλ με περισσότερους από τέσσερις νεκρούς Παλαιστίνιους

Τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες και περισσότεροι από 780 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από την έναρξη της κατάπαυσης πυρός
Γυναίκες θρηνούν θύματα των ισραηλινών βομβαρδισμών / REUTERS / Dawoud Abu Alkas

Εύθραυστη παραμένει η κατάπαυση του πυρός στην Γάζα ανάμεσα στο Ισραήλ και στη Χαμάς, που αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχειρίας, αφού δεν υπάρχει βιώσιμος μηχανισμός για την τήρηση της εφαρμογής της.

Το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει κατ’ επανάληψη πλήγματα στη Γάζα αφότου τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία τον Οκτώβριο του 2025, που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, ενώ δεν σχολιάζει τις κατηγορίες των Παλαιστίνιων αξιωματούχων για τις φονικές επιθέσεις.

Μάλιστα, οι ίδιοι δήλωσαν σήμερα (23.04.2026) πως τουλάχιστον τέσσερις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε πλήγμα στη Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, ενώ αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τοπικούς υγειονομικούς. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι στοχοποίησε μαχητές που μετέφεραν πυρομαχικά, οι οποίοι, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελούσαν απειλή για τους Ισραηλινούς στρατιώτες.

Τρεις άλλοι, ανάμεσά τους ένας εργαζόμενος σε υπηρεσίες διάσωσης, σκοτώθηκαν σε ξεχωριστό πλήγμα στον Μαγάζι, τον παλαιστινιακό προσφυγικό καταυλισμό στην περιοχή Ντέιρ Αλ Μπάλαχ στην κεντρική Γάζα, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους.

Τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες και περισσότεροι από 780 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από την έναρξη της κατάπαυσης πυρός.

Στο νοσοκομείο Αλ Σίφα στην Πόλη της Γάζας, το μεγαλύτερο ιατρικό ίδρυμα του θύλακα, οι συγγενείς πέντε ανθρώπων, ανάμεσά τους τρία παιδιά, που σκοτώθηκαν χθες σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα σε πόλη της βόρειας Λωρίδας της Γάζας, ετοιμάζονταν για την ταφή των δικών τους.

«Δεν υπάρχει κατάπαυση πυρός, δεν υπάρχει εκεχειρία, δεν υπάρχει τίποτα», δήλωσε ο Μοχάμεντ Μπααλούσα, συγγενής ενός εκ των θυμάτων. «Δεν υπάρχει ασφάλεια πουθενά». Ο ισραηλινός στρατός δεν έκανε κάποιο σχόλιο για το πλήγμα αυτό.Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

