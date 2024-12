Γάζα: Πέντε παιδιά ανάμεσα στους 20 νεκρούς από ισραηλινή πυραυλική επίθεση σε καταυλισμό

Τουλάχιστον 20 νεκροί καταγράφηκαν σε «καταυλισμό εκτοπισμένων» στην περιοχή Αλ Μαουάσι, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας μετά από πυραυλική επίθεση του Ισραήλ.

Ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας της Γάζας, έκανε λόγο για «20 νεκρούς, ανάμεσά τους πέντε παιδιά» και «δεκάδες τραυματίες» ύστερα από επίθεση του Ισραήλ σε «καταυλισμό εκτοπισμένων» στην περιοχή Αλ Μαουάσι – δυτικά της Χαν Γιούνις – το οποίο προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά.

Αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua ανέφεραν ότι ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση. Η πυρκαγιά που προκλήθηκε εξαπλώθηκε σε σκηνές που είχαν στήσει οικογένειες εκτοπισμένων, ανέφεραν.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) δεν έχουν σχολιάσει μέχρι στιγμής τις αναφορές για το συγκεκριμένο πλήγμα.

An Israeli strike on Gaza’s Khan Younis, targeting the Al Mawasi area where Palestinians are seeking shelter, has killed at least 10 people and injured dozens more, according to medics pic.twitter.com/aZXTZu8Q3u