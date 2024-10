Γάζα: Πέταξαν φυλλάδια με φωτογραφία του νεκρού Σινουάρ – «Η Χαμάς δεν θα κυβερνά πλέον»

Πολεμικά αεροσκάφη του Ισραήλ πέταξαν σήμερα, Σάββατο (19.10.2024) στη Γάζα φυλλάδια που είχαν πάνω τη φωτογραφία της σορού του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ.

Μάλιστα, στα φυλλάδια αναγράφεται το μήνυμα πως «η Χαμάς δεν θα κυβερνά πλέον τη Γάζα», απηχώντας τη φρασεολογία που χρησιμοποιεί ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως μετέδωσε το Reuters.

«Ο Γιαχία Σινουάρ έχει καταστρέψει τις ζωές σας. Κρύφτηκε σε ένα σκοτεινό τούνελ και εξαφανίστηκε όταν επιχείρησε να φύγει πανικόβλητος» φέρεται να γράφουν τα φυλλάδια.

«Όποιος καταθέσει τα όπλα του και παραδώσει τους ομήρους θα του επιτραπεί να φύγει και να ζήσει ειρηνικά» σημειώνεται στα φυλλάδια, τα οποία είναι γραμμένα στα αραβικά.

IDF dropping leaflets in Khan Yunis, Gaza:



“Yahya Sinwar has ruined your lives. He hid in a dark tunnel and was eliminated when he attempted to flee in panic. Lay down your weapons, return the hostages, and live in peace.” pic.twitter.com/BPkYDfiXNK