Γερμανία: 850 αστυνομικοί έκαναν «φύλλο και φτερό» Βερολίνο και Βραδεμβούργο για οργάνωση τζιχαντιστών (vid)

Επιδρομές σε περισσότερα από 25 σημεία στο Βερολίνο και στο Βραδεμβούργο πραγματοποίησαν το πρωί της Πέμπτης (25/2) περισσότεροι από 850 αστυνομικοί, αναζητώντας στοιχεία για τη δράση της ισλαμιστικής οργάνωσης Jama’atu Berlin ή Tauhid Berlin. Τα μέλη της σύχναζαν στο τέμενος Fussilet και ήταν ιδιαίτερα ενεργά στα social media.

Σύμφωνα με το πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, η οργάνωση Jama’atu Berlin ή Tauhid Berlin τέθηκε σήμερα εκτός νόμου από το υπουργείο Εσωτερικών. Εκτιμάται ότι τουλάχιστον 20 μέλη της είναι εδώ και χρόνια σταθερά διασυνδεδεμένα με ριζοσπαστικοποιημένους ισλαμιστικούς κύκλους. Η οργάνωση ήταν ιδιαίτερα ενεργή στα social media, όπου υποστήριζε θερμά το «Ισλαμικό Κράτος» και προωθούσε αντισημιτικές απόψεις, ενώ απέρριπτε την κρατική τάξη και τασσόταν υπέρ της ίδρυσης ισλαμικού κράτους.

Police forces from #Berlin and Brandenburg undertake a large-scale #raid on Islamist supporters early this morning. Searches are related to the ban of the Jihad-Salafist organization Jama’atu Berlin alias Tauhid Berlin. 📷 epa / @clemensbilan#epaphotos #visualizingtheworld pic.twitter.com/KWRBtX4VGq