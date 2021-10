Μετά τις καταγγελίες για κατάχρηση εξουσίας και σεξουαλική παρενόχληση, ο διευθυντής σύνταξης της εφημερίδας Bild, Julian Reichelt, είδε την πόρτα της εξόδου από τον εκδοτικό οίκο Axel Springer. Η συμπεριφορά του δημοσιογράφου βρίσκονταν στο «μικροσκόπιο» της διοίκησης εδώ και μήνες και μετά από μια μάταιη προσπάθεια «συμμόρφωσης» του αποφασίστηκε να «αποδεσμευτεί από τα καθήκοντά του».

Οι πρώτες καταγγελίες για τον διευθυντή σύνταξης της εφημερίδας Bild, όπως αναφέρουν οι New York Times, είδαν το φως της δημοσιότητας την περασμένη Άνοιξη. Τότε, ο εκδοτικός οίκος Axel Springer αφού εξέτασε τους ισχυρισμούς και κατέληξε στο ότι ο Julian Reichelt θα έπρεπε να διατηρήσει τη θέση του. Μετά από ένα μικρό διάστημα άδειας, ο δημοσιογράφος.

Την Δευτέρα 18 Οκτωβρίου ανακοινώθηκε η λύση της συνεργασίας μεταξύ του εκδοτικού οίκο Axel Springer και του Julian Reichelt. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η απόφαση ελήφθη μετά και τις νέες πληροφορίες για τη συμπεριφορά του ακόμη και μετά τη «διαδικασία συμμόρφωσης», η οποία ολοκληρώθηκε την περασμένη άνοιξη. «Το Διοικητικό Συμβούλιο έμαθε ότι ο Julian Reichelt δεν διαχώριζε προσωπικά από επαγγελματικά θέματα ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμόρφωσης και είπε ψέματα σχετικά στο ΔΣ», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Σε δημοσίευμα των ΝΥΤ αναφέρεται ότι – σύμφωνα με μαρτυρίες – ο διευθυντής σύνταξης της εφημερίδας Bild διατηρούσε σχέσεις με τουλάχιστον μία υπάλληλο, όταν εκείνη ήταν 25 ετών και εκείνος 36. Στη συνέχεια, ο Julian Reichelt πήρε προαγωγή και έδωσε και σε εκείνη μια αρκετά προβεβλημένη θέση, για την οποία η ίδια δεν ένιωθε έτοιμη. Ο διευθυντής σύνταξης της εφημερίδας Bild εξακολούθησε μάλιστα να την προσκαλεί σε δωμάτια ξενοδοχείων στη γύρω περιοχή.

Στο δημοσίευμα των NYT γίνεται ακόμη αναφορά στην καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση που είχε καταθέσει το 2017 εργαζόμενη εναντίον του Julian Reichelt.

Τη θέση του διευθυντή σύνταξης της Bild αναλαμβάνει, σύμφωνα με την ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου, ο μέχρι τώρα διευθυντής σύνταξης της κυριακάτικης έκδοσης της άλλης εφημερίδας του Ομίλου, «Die Welt», Johannes Boie.

