Περίπου 500 αστυνομικοί συμμετείχαν σήμερα στη Γερμανία σε έρευνες στα σπίτια μελών και συμπαθούντων της Χαμάς και της οργάνωσης Σαμιντούν, που συνδέεται με το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Και οι δύο οργανώσεις – η Χαμάς και η Σαμιντούν – έχουν τεθεί εκτός νόμου στη Γερμανία.

Στο επίκεντρο της αστυνομικής επιχείρησης βρέθηκε το Βερολίνο, όπου έγιναν έρευνες σε συνολικά έντεκα διευθύνσεις.

Έρευνες, αλλά μικρότερης έκτασης, έγιναν επίσης σε άλλα τρία κρατίδια, τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία (2), την Κάτω Σαξονία (επίσης 2) και το Σλέσβιγκ-Χόλσταϊν (1).

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν κινητά τηλέφωνα, φορητούς υπολογιστές και διάφορα έγγραφα.

