Η γερμανική αστυνομία ανέφερε πως ένοπλος που έδρασε μόνος του σκοτώθηκε αφού τραυμάτισε αρκετούς ανθρώπους με όπλο σε μια επίθεση σε αμφιθέατρο διαλέξεων στην πανεπιστημιακή πόλη Χαϊδελβέργη (νοτιοδυτική Γερμανία),

Νωρίτερα η αστυνομία ανέφερε μέσω του Twitter πως αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν και πως μεγάλη αστυνομική δύναμη και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αναπτύχθηκαν στο σημείο.

https://t.co/sXJehD7c1A

Germany: Lone gunman dead after shooting several people at university in Heidelberg pic.twitter.com/MlDTOnw5dU