Γερμανία: Ένοχος κρίθηκε Αμερικανός πολίτης γιατί θα έδινε απόρρητες στρατιωτικές πληροφορίες στην Κίνα

Οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν να τον συλλάβουν προτού ολοκληρωθεί η διαρροή απόρρητων εγγράφων
Γερμανικές αστυνομικές δυνάμεις
Γερμανικές αστυνομικές δυνάμεις / EPA / ANNA SZILAGYI

Ακόμα μια ευρωπαϊκή υπόθεση κατασκοπείας – με προεκτάσεις στην Κίνα – έρχεται στο φως της δημοσιότητας, μετά την περίπτωση του Έλληνα Σμηνάρχου αλλά και την σύλληψη τεσσάρων ατόμων στην Γαλλία, αλλά αυτή την εμπλέκεται Αμερικανός πολίτης στην Γερμανία.

Ο 39χρονος άνδρας αρχικά εργαζόταν για το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, αλλά στην συνέχεια έπιασε δουλειά σε εργολάβο σε αμερικανική στρατιωτική βάση στη Γερμανία, έχοντας αναπτύξει «διασυνδέσεις» από την Κίνα, σύμφωνα με το Ανώτερο Περιφερειακό Δικαστήριο του Κόμπλεντς.

Το δικαστήριο έκρινε ότι ο άνδρας είχε έλθει σε επαφή κατ’ επανάληψη με τις κινεζικές αρχές το 2024 για να προσφέρει ευαίσθητες αμερικανικές στρατιωτικές πληροφορίες, καταδικάζοντάς τον σε φυλάκιση δύο ετών και οκτώ μηνών.

Συνελήφθη στις 7 Νοεμβρίου 2024, πριν πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη διαρροή ευαίσθητων δεδομένων, σύμφωνα με τον δικαστή. Οι ενέργειές του είχαν ως κίνητρο μια διαμάχη με τον αμερικανικό στρατό, μεταξύ άλλων για υποτιθέμενη απάτη τιμολόγησης.

Ο κατηγορούμενος δήλωσε ότι είχε αναφέρει τα ζητήματα αυτά στον εργοδότη του και στις αμερικανικές αρχές, αλλά είπε ότι προχώρησε τα πράγματα ένα βήμα παραπέρα όταν αισθάνθηκε ότι δεν τον άκουγαν.

Οι κινεζικές αρχές δεν έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις πληροφορίες που προσέφερε, σύμφωνα με το δικαστήριο.

