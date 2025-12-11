Κόσμος

Γερμανία: Επίθεση με μαχαίρι κοντά σε χριστουγεννιάτικη αγορά – Ένας 16χρονος σοβαρά τραυματίας

Ο δράστης και το θύμα φαίνεται πως γνωρίζονταν, ενώ ο δράστης κατάφερε να διαφύγει από το σημείο και μέχρι στιγμής δεν έχει συλληφθεί - Ο 16χρονος νοσηλεύεται
Χριστουγεννιάτικη αγορά
Φωτογραφία αρχείου / REUTERS/Angelika Warmuth

Ένας 16χρονος τραυματίστηκε σοβαρά σε επίθεση με μαχαίρι στη Γερμανία, κοντά σε χριστουγεννιάτικη αγορά στο Χέρφορντ, με την αστυνομία  να αναζητά τον δράστη.

Ο 16χρονος υπέστη σοβαρό τραύμα από την επίθεση  με μαχαίρι που δέχτηκε στην πλάτη και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, ανέφερε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Γερμανίας. Οι αρχές κάλεσαν τους αυτόπτες μάρτυρες να επικοινωνήσουν, αν γνωρίζουν το οτιδήποτε.

Το περιστατικό συνέβη σε μια παράλληλη οδό στην άκρη της χριστουγεννιάτικης αγοράς, στο Χέρφορντ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της αστυνομίας, ο δράστης και το θύμα γνωρίζονταν.

Ο δράστης μάλιστα, κατάφερε να διαφύγει και μέχρι στιγμής δεν έχει συλληφθεί, ενώ η αστυνομία δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για τον δράστη για λόγους που σχετίζονται με την έρευνα.

Έχει ξεκινήσει επείγουσα έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εκπαιδευμένων σκύλων, για τον εντοπισμό του δράστη.

Το Χέρφορντ είναι μια πόλη που βρίσκεται ανάμεσα στους λόφους Βίχεν και το δάσος Τεύτομπουργκ στην περιοχή Όστβεστφαλεν-Λίπε. Τα τελευταία στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι η πόλη έχει πληθυσμό περίπου 67.000 κατοίκων.

