Η Γερμανία έχει αναπτύξει στην Κύπρο κομάντος των Ειδικών Δυνάμεων, ενόψει μιας πιθανής επιχείρησης απελευθέρωσης ομήρων που κρατά η Χαμάς, αναφέρει η γερμανική Bild, όπως αναμεταδίδει το ειδησεογραφικό δίκτυο Nexta TV.

Οι κομάντος αυτοί που κατά την Bild έστειλε στην Κύπρο η Γερμανία με πρώτο μέλημα τους ομήρους, μπορεί να αξιοποιηθούν ακόμη – εάν χρειαστεί – για την εκκένωση πολιτών από το Ισραήλ και τον Λίβανο.

Υπενθυμίζεται πως η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Αναλένα Μπέρμποκ, πραγματοποιεί σήμερα επίσκεψη στη Μέση Ανατολή με στόχο την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς, μεταξύ των οποίων και οκτώ Γερμανοί.

Η κυρία Μπέρμποκ επρόκειτο να επισκεφθεί την Ιορδανία, το Ισραήλ και τον Λίβανο.

