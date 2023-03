Τουλάχιστον έξι άνθρωποι είναι νεκροί και αρκετοί ακόμη τραυματίες μετά από πυροβολισμούς στο Αμβούργο στη Γερμανία σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα δυο ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε κέντρο των «Μαρτύρων του Ιεχωβά» στο Αμβούργο και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Στο σημείο επικράτησε πανικός καθώς υπάρχουν πολλοί τραυματίες εκ των οποίων κάποιοι σοβαρά.

Δεκάδες ασθενοφόρα έχουν μεταβεί στο σημείο για να παραλάβουν νεκρούς και τραυματίες ενώ η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη και έχει αποκλείσει την περιοχή.

