Γιαχία Σινουάρ: Αναφορές ότι σκοτώθηκε ο ηγέτης της Χαμάς

Ανεπιβεβαίωτες αναφορές κάνουν λόγο για πλήγμα του Ισραήλ σήμερα (17.10.2024) στην Λωρίδα της Γάζας, που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο ηγέτης της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ.

Την τελευταία ώρα κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φωτογραφίες, που φέρεται να απεικονίζουν τον νεκρό ηγέτη της Χαμάς, με θανατηφόρα τραύματα στο κεφάλι, τις οποίες μάλιστα αναπαρήγαγαν και μέσα ενημέρωσης στο Ισραήλ. Ωστόσο στη συνέχεια οι εικόνες αυτές «κατέβηκαν» λόγω άνωθεν εντολής.

Ωστόσο, έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα (17.10.2024) λίγο μετά τις 2 μ.μ ότι «μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν στοχευμένη επίθεση σε κέντρο διοίκησης και ελέγχου στην Ράφα, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη συνεδρίαση, με την συμμετοχή δεκάδων υψηλόβαθμων στελεχών της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ».

At the time of the strike, dozens of terrorists from the Hamas and Islamic Jihad organizations were present in the compound, including: * Hussam Muhammad Atiya Salah * Ahmad Abd al-Naser Awad Hamdouna * Akram Maher Namar Zaqoul * Ahmad Abd al-Rahman Mahmoud Abu al-Jabeen *…

Ο εκπρόσωπος των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα, σε συνεργασία με την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας του Ισραήλ (Σιν Μπετ) για την εξακρίβωση των πληροφοριών σχετικά με τον θάνατο του Γιαχία Σινουάρ. Αναλυτές εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση έγινε από επίγειες δυνάμεις, από επίλεκτες δυνάμεις που έκαναν έφοδο και σκότωσαν τα τρία υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς.

.

During IDF operations in Gaza, 3 terrorists were eliminated. The IDF and ISA are checking the possibility that one of the terrorists was Yahya Sinwar. At this stage, the identity of the terrorists cannot be confirmed.



In the building where the terrorists were eliminated, there…