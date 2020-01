Γιγαντιαία Air Jordan κοσμούν διάφορες πόλεις του πλανήτη

Στο «Air Jordan Project», ο Βαρέλα διογκώνει την κλίμακα κάθε υποδήματος της NIKE και, μεθοδικά, το τοποθετεί ενσωματώνοντάς το στα αστικά περιβάλλοντα που επιλέγει, συνταιριάζοντας τα χρώματα. Χρησιμοποιώντας photoshop, ο Κοσταρικανός καλλιτέχνης επιτυγχάνει ρεαλιστικό αποτέλεσμα μέσω χρωματικής διόρθωσης και τεχνικών φωτισμού.

«Είναι απλώς ένας τρόπος να δουλεύω συνεχώς, μαθαίνοντας και πειραματιζόμενος με καινούργια πράγματα» εξηγεί, μιλώντας στο Designboom, ο Βαρέλα. Έχοντας αποκτήσει εδώ και 20 ολόκληρα χρόνια εξαιρετικές δεξιότητες στο photoshop, συνεχίζει να εξασκείται καθώς το Adobe ενημερώνει κάθε λίγο τις εκδοχές του photoshop. Τις επεμβάσεις του στις φωτογραφίες μπορεί κανείς να απολαύσει στον λογαριασμό του στο Instagram.

Costa Rica based artist Carlos Jimenez Varela made many portraits of every Air Jordan sneaker model matching the shoes with its environment using photoshop. Here are some of his epic designs. pic.twitter.com/cdSH6zKkLb

