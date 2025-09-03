Κόσμος

Γιγαντιαία στρατιωτική παρέλαση στην Κίνα – Σι, Πούτιν και Κιμ στην πρώτη γραμμή της κινεζικής επίδειξης ισχύος

Μια άνευ προηγουμένου επίδειξη δύναμης στο Πεκίνο: ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Κιμ Γιονγκ Ουν στη μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση στην ιστορία της χώρας, αποκαλύπτοντας νέα όπλα και τεχνολογίες
Κινέζοι στρατιώτες κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο
Κινέζοι στρατιώτες κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο / REUTERS / Maxim Shemetov

Δύο λέξεις: επίδειξη ισχύος. Η Κίνα παρουσίασε την Τετάρτη (03.09.2025) ένα στρατιωτικό θέαμα πρωτοφανών διαστάσεων με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων από την παράδοση της Ιαπωνίας και το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Στην τεράστια πλατεία Τιενανμέν, ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ ηγήθηκε της τελετής, παρουσία δύο ισχυρών συμμάχων του: του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν.

Σε μια σκηνή υψηλού συμβολισμού, ο Σι Τζινπίνγκ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κιμ Γιονγκ Ουν περπάτησαν μαζί στο κόκκινο χαλί, προτού χαιρετήσουν τους βετεράνους του πολέμου. Στην ομιλία του, ο Σι υπενθύμισε τη νίκη της Κίνας κατά του ιαπωνικού αυτοκρατορικού στρατού και τόνισε ότι «η αναγέννηση του κινεζικού έθνους είναι ασταμάτητη». Ο Κινέζος πρόεδρος μίλησε επίσης για το σημερινό δίλημμα της ανθρωπότητας: «ειρήνη ή πόλεμος, διάλογος ή σύγκρουση».

Βιτρίνα εκσυγχρονισμού του κινεζικού στρατού

Η παρέλαση λειτούργησε ως σκηνικό προβολής των στρατιωτικών φιλοδοξιών του Πεκίνου. Μπροστά στις κάμερες όλου του κόσμου, ο Σι Τζινπίνγκ επιθεώρησε δεκάδες σχηματισμούς στρατευμάτων και οπλικών συστημάτων κατά μήκος της λεωφόρου της Αιώνιας Ειρήνης. Από τη μαύρη ανοιχτή λιμουζίνα του φώναξε: «Σύντροφοι, δουλέψατε σκληρά!», με τους 10.000 στρατιώτες να απαντούν ομοβροντία: «Υπηρετούμε τον λαό!».

 

Το αποκορύφωμα της παρέλασης ήταν η παρουσίαση νέων συστημάτων οπλισμού. Για πρώτη φορά, η Κίνα αποκάλυψε τον διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο DF-61, που θεωρείται βασικό στοιχείο της πυρηνικής αποτροπής της χώρας. Μαζί παρουσιάστηκαν ο πύραυλος αέρος-εδάφους JL-1, ο βαλλιστικός πύραυλος από υποβρύχιο JL-3 και μια αναβαθμισμένη εκδοχή του DF-31, δείχνοντας την ικανότητα της Κίνας να αναπτύσσει μια «τριπλή στρατηγική πυρηνική δύναμη» – ξηρά, θάλασσα και αέρας.

Όπλα του μέλλοντος και τεχνολογική υπεροχή

Το κοινό αντίκρισε επίσης εντυπωσιακά αυτόνομα υποβρύχια drones, ικανά να φτάνουν σε βάθος έως 20 μέτρων για αποστολές αναγνώρισης ή ελέγχου κατά τη διάρκεια ναυτικών συγκρούσεων. Άλλη καινοτομία ήταν το σύστημα λέιζερ LY-1, τοποθετημένο σε τεθωρακισμένο όχημα, το οποίο παρουσιάστηκε ως όπλο που μπορεί να εξουδετερώσει ηλεκτρονικά συστήματα ή ακόμη και να τυφλώσει πιλότους.

Οι αποκαλύψεις αυτές αιφνιδίασαν αρκετούς στρατιωτικούς αναλυτές, που εντυπωσιάστηκαν από την ποικιλία και τον όγκο των νέων όπλων. Σύμφωνα με το πρακτορείο Xinhua, αποτελούν «στρατηγικό ατού» για την υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας και της αξιοπρέπειας της χώρας.

 

 

Μέλη της Δύναμης Επίγειας Επίθεσης του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού στέκονται πάνω σε θωρακισμένα οχήματα κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο
Μέλη της Δύναμης Επίγειας Επίθεσης του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού στέκονται πάνω σε θωρακισμένα οχήματα κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο / REUTERS / Tingshu Wang
Κινέζοι στρατιώτες κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο
Κινέζοι στρατιώτες κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο / REUTERS / Maxim Shemetov
Μέλη της Δύναμης Επίγειας Επίθεσης του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού στέκονται πάνω σε θωρακισμένα οχήματα κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο
Μέλη της Δύναμης Επίγειας Επίθεσης του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού στέκονται πάνω σε θωρακισμένα οχήματα κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο / REUTERS / Maxim Shemetov
Κινέζοι στρατιώτες κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο
Κινέζοι στρατιώτες κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο / REUTERS / Maxim Shemetov
Ένα όχημα που μεταφέρει ένα drone κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο
Ένα όχημα που μεταφέρει ένα drone κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο / REUTERS / Tingshu Wang
Κινέζοι στρατιώτες κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο
Κινέζοι στρατιώτες κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο / REUTERS / Maxim Shemetov
Πύραυλοι σε φορτηγά κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο
Πύραυλοι σε φορτηγά κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο / REUTERS / Maxim Shemetov
Ο Σι Τζινπίνγκ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κιμ Γιονγκ Ουν κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο
Ο Σι Τζινπίνγκ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κιμ Γιονγκ Ουν κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο / Sputnik / Sergey Bobylev / Pool via REUTERS
Κινέζοι στρατιώτες κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο
Κινέζοι στρατιώτες κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο / REUTERS / Go Nakamura
Συστήματα λέιζερ κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο
Συστήματα λέιζερ κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο / REUTERS / Maxim Shemetov
Κινέζοι στρατιώτες κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο
Κινέζοι στρατιώτες κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο / REUTERS / Maxim Shemetov
Οι πύραυλοι DF-61 κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο
Οι πύραυλοι DF-61 κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο / REUTERS / Tingshu Wang

Ένα διεθνές μήνυμα

Πέρα από το θέαμα, η εκδήλωση στόχευε καθαρά να στείλει μήνυμα προς τον υπόλοιπο κόσμο: η Κίνα θέλει να παρουσιαστεί ως στρατιωτική δύναμη πρώτης γραμμής. Ο Σι Τζινπίνγκ επανέλαβε τον στόχο του να οικοδομήσει έναν στρατό «παγκόσμιας κλάσης», ικανό να «πολεμά και να κερδίζει πολέμους».

Με την παρουσία των Πούτιν και Κιμ στο πλευρό του, το Πεκίνο έδειξε επίσης ότι επιδιώκει να εμφανιστεί ενωμένο απέναντι στη Δύση, τη στιγμή που οι διεθνείς εντάσεις κλιμακώνονται. Η εικόνα των τριών ηγετών να περπατούν μαζί στο κόκκινο χαλί θα μείνει ως ένα από τα πιο ισχυρά σύμβολα αυτής της εντυπωσιακής κινεζικής επίδειξης ισχύος.

