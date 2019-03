Γκάνα: Τουλάχιστον 60 νεκροί από μετωπική σύγκρουση δύο λεωφορείων!

“Έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος τουλάχιστον 60 ανθρώπων”, δήλωσε ο διοικητής Τζόζεφ Άντουι Γκιάγου, διευκρινίζοντας ότι το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 04:00 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας) στην περιοχή Ανατολικό Μπόνο, στη Γκάνα, και συγκεκριμένα περίπου 430 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας Άκρα.

“Τα οχήματα κινούνταν προς αντίθετες κατευθύνσεις όταν σημειώθηκε η σύγκρουση”, πρόσθεσε ο ίδιος. Το ένα λεωφορείο άρπαξε φωτιά, ενώ το δεύτερο καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς.

Σε κάθε λεωφορείο επέβαιναν περίπου 50 επιβάτες, ενώ στο σημείο έσπευσαν διασώστες.

Σύμφωνα με τον δρ Κουάμε Άρχιν του νοσοκομείου Κιντάμπο, 28 τραυματίες έχουν διακομιστεί εκεί.

“Επτά από τους 28 επιβάτες που μας έχουν φέρει είναι σε κρίσιμη κατάσταση”, διευκρίνισε.

#BREAKING At least 60 killed in Ghana bus collision: police pic.twitter.com/DpGe5dcxlT

— AFP news agency (@AFP) March 22, 2019