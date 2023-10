Αιφνιδιασμένος από την κλιμάκωση των βομβαρδισμών στη Γάζα δηλώνει ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για μια «ανθρωπιστική εκεχειρία» ώστε να διανεμηθεί ανθρωπιστική βοήθεια στους αμάχους.

«Τις τελευταίες ημέρες αναθάρρησα καθώς φαινόταν να διαμορφώνεται μια ομοφωνία στη διεθνή κοινότητα (…) για τον τερματισμό ή τουλάχιστον για μια ανθρωπιστική παύση των συγκρούσεων» ανέφερε σε ανακοίνωσή που εξέδωσε από την Ντόχα του Κατάρ ο Αντόνιο Γκουτέρες αναφερόμενος στη Γάζα.

«Δυστυχώς, αντί για αυτήν την παύση, αιφνιδιάστηκα από την άνευ προηγουμένου κλιμάκωση των βομβαρδισμών και τις καταστροφικές συνέπειές τους, που υπονομεύουν τους ανθρωπιστικούς στόχους», πρόσθεσε.

I reiterate my appeal for an immediate humanitarian ceasefire, together with the unconditional release of hostages & the delivery of relief at a level corresponding to the dramatic needs of the people in Gaza, where a humanitarian catastrophe is unfolding in front of our eyes.