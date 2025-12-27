Κόσμος

Γουατεμάλα: Δεκάδες νεκροί και τραυματίες από πτώση λεωφορείου σε φαράγγι

11 άνδρες, τρεις γυναίκες και ένα ανήλικο παιδί έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με τον απολογισμό των αρχών
Δυστύχημα με λεωφορείο στη Γουατεμάλα
Δυστύχημα με λεωφορείο στη Γουατεμάλα / Φωτογραφία του Πυροσβεστικού Σώματος της Γουατεμάλας

Πολύνεκρο δυστύχημα σημειώθηκε στη Γουατεμάλα, όταν ο οδηγός ενός λεωφορείου έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να βγει εκτός πορείας και να πέσει σε ένα φαράγγι.

Όπως ανακοίνωσαν σήμερα (27.12.2025) οι αρμόδιες αρχές, το λεωφορείο έπεσε σε φαράγγι στον Παναμερικανικό Αυτοκινητόδρομο στη δυτική Γουατεμάλα, με αποτέλεσμα δεκάδες άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και να τραυματιστούν.

«Δεκαπέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αυτό το φρικτό δυστύχημα, 11 άνδρες, τρεις γυναίκες και ένα ανήλικο», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Λεάντρο Αμάντο, εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της περιοχής, προσθέτοντας ότι περίπου 19 τραυματίες μετεφέρθηκαν σε γειτονικά νοσοκομεία.

Εικόνες που ανήρτησε η πυροσβεστική υπηρεσία νωρίς σήμερα το πρωί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το κατεστραμμένο λεωφορείο μέσα στο φαράγγι με τους πυροσβέστες να αγωνίζονται να διασώσουν τα θύματα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο διαμέρισμα Σολόλα, μεταξύ των 172ου και 174ου χιλιομέτρων, μια περιοχή γνωστή για την πυκνή ομίχλη που επικρατεί η οποία μειώνει την ορατότητα για τους οδηγούς.

