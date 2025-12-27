Γουατεμάλα: Δεκάδες νεκροί και τραυματίες από πτώση λεωφορείου σε φαράγγι

Πολύνεκρο δυστύχημα σημειώθηκε στη Γουατεμάλα, όταν ο οδηγός ενός λεωφορείου έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να βγει εκτός πορείας και να πέσει σε ένα φαράγγι.

Όπως ανακοίνωσαν σήμερα (27.12.2025) οι αρμόδιες αρχές, το λεωφορείο έπεσε σε φαράγγι στον Παναμερικανικό Αυτοκινητόδρομο στη δυτική Γουατεμάλα, με αποτέλεσμα δεκάδες άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και να τραυματιστούν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεκαπέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αυτό το φρικτό δυστύχημα, 11 άνδρες, τρεις γυναίκες και ένα ανήλικο», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Λεάντρο Αμάντο, εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της περιοχής, προσθέτοντας ότι περίπου 19 τραυματίες μετεφέρθηκαν σε γειτονικά νοσοκομεία.

#AMPLIACIÓN

Accidente de tránsito colectivo

Kilómetro 173 Ruta Interamericana, Occidente



Un bus extraurbano de los transportes Sinaloa por causas aún no establecidas cae a un barranco de aproximadamente 75 metros de profundidad.



Tras varias horas de labor elementos de… pic.twitter.com/qgtpW1eCMK — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) December 27, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εικόνες που ανήρτησε η πυροσβεστική υπηρεσία νωρίς σήμερα το πρωί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το κατεστραμμένο λεωφορείο μέσα στο φαράγγι με τους πυροσβέστες να αγωνίζονται να διασώσουν τα θύματα.

At least 15 people were killed and 19 others injured in a traffic accident involving a passenger bus on the Inter-American Highway in #Guatemala.



The country’s Volunteer Fire Department reported the incident.



The crash occurred at the 174th kilometer of the highway, where the… pic.twitter.com/Sk2J5MeMaC — News.Az (@news_az) December 27, 2025

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο διαμέρισμα Σολόλα, μεταξύ των 172ου και 174ου χιλιομέτρων, μια περιοχή γνωστή για την πυκνή ομίχλη που επικρατεί η οποία μειώνει την ορατότητα για τους οδηγούς.