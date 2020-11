Γουατεμάλα: Συντριβή αεροσκάφους που μετέφερε ναρκωτικά – Τρεις νεκροί

Τα πτώματα τριών ανδρών, οι οποίοι σκοτώθηκαν στη συντριβή αεροσκάφους που μετέφερε ναρκωτικά, βρέθηκαν στη ζούγκλα Πετέν, στο βόρειο τμήμα της Γουατεμάλας. Όπως ανακοίνωσαν οι αρμόδιες αρχές την Τετάρτη (4/11), τα πτώματα δεν κατέστη δυνατό να αναγνωριστούν μέχρι στιγμής.

Τα πτώματα βρέθηκαν να επιπλέουν σε λίμνη στη ζούγκλα Πετέν, περίπου 600 χιλιόμετρα βόρεια από την πρωτεύουσα Γουατεμάλα. Περιοχή που έχει ανακηρυχθεί προστατευόμενη. Από τα συντρίμμια του αεροσκάφους ανακτήθηκαν επίσης έξι δέματα που περιείχαν κοκαΐνη.

Η περιφέρεια Πετέν, που γειτονεύει με το Μεξικό και με το Μπελίζ, χρησιμοποιείται συχνά από διακινητές ναρκωτικών που βρίσκουν καταφύγιο στην πυκνή ζούγκλα της, η οποία δυσχεραίνει πολύ τον έλεγχο από την αστυνομία.

