Γροιλανδία: «Φτάνει με τις φαντασιώσεις προσάρτησης» – Η απάντηση του πρωθυπουργού στον Ντόναλντ Τραμπ

Τρίβει τα χέρια του ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και εξαπέλυσε νέες απειλές κατά της Γροιλανδίας, του Μεξικού και της Κολομβίας.

Για πολλοστή φορά ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε πως η Γροιλανδία «πρέπει» να γίνει μέρος των ΗΠΑ για την «ασφάλεια» της χώρας του.

«Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία από την άποψη της εθνικής ασφάλειας κι η Δανία δεν θα είναι σε θέση να την κρατήσει», σημείωσε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Φτάνει τώρα!», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς Φρέντερικ Νίλσεν την περασμένη νύχτα έπειτα από τις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για το νησί της Δανίας όπου θέλει να αναρτήσει την αμερικανική σημαία.

«Οχι άλλη πίεση. Οχι άλλα υπονοούμενα. Οχι άλλες φαντασιώσεις προσάρτησης. Είμαστε ανοικτοί στον διάλογο. Είμαστε ανοικτοί στις συνομιλίες. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει μέσω των κατάλληλων διαύλων και με σεβασμό του διεθνούς δικαίου», έγραψε στο Facebook ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Γροιλανδίας.