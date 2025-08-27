Κόσμος

Γροιλανδία: Σε αναστολή οι αναχωρήσεις των διεθνών πτήσεων από το αεροδρόμιο του Νουούκ – Το προσωπικό δεν είναι επαρκώς εκπαιδευμένο

Οι εσωτερικές πτήσεις με προορισμό και προέλευση αεροδρόμια της Γροιλανδίας πραγματοποιούνται κανονικά
Emil Stach
Emil Stach/Ritzau Scanpix via AP

Οι αναχωρήσεις διεθνών πτήσεων από το αεροδρόμιο του Νουούκ, την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, ανεστάλησαν προσωρινά για λόγους ασφαλείας, καθώς το προσωπικό δεν είναι επαρκώς εκπαιδευμένο, όπως ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία Μεταφορών της Δανίας.

Μία πτήση που επρόκειτο να αναχωρήσει από το αεροδρόμιο στην Γροιλανδία για τη Νέα Υόρκη στις 09:00 τοπική ώρα και άλλη μία με προορισμό το Μπίλουντ στη Δανία στις 11:50 ακυρώθηκαν, σύμφωνα με το πρόγραμμα πτήσεων που έχει αναρτηθεί στο σαιτ του Greenland Airports.

“Δώσαμε στην Greenland Airports εντολή να συμμορφώνεται με τους κανόνες αεροπορικής ασφάλειας στο αεροδρόμιο του Νουούκ, όπου διαπιστώσαμε έναν ορισμένο αριθμό ανεπαρκών μέτρων ασφαλείας”, έγραψε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Άντερς Βίντφελντ, αξιωματούχος της αρχής Μεταφορών της Δανίας.

Οι αναχωρήσεις διεθνών πτήσεων “αναβλήθηκαν προσωρινά, μέχρι το προσωπικό να λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση και το αεροδρόμιο να είναι πλήρως σε θέση να τηρήσει τις σωστές διαδικασίες και το σχέδιο ασφαλείας”, πρόσθεσε, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με την αρχή Μεταφορών της Δανίας, η συνεχιζόμενη εκπαίδευση του προσωπικού που κάνει τον έλεγχο επιβατών διεθνών πτήσεων δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις που ισχύουν, ανέφερε η Greenland Airports.

Οι εσωτερικές πτήσεις με προορισμό και προέλευση αεροδρόμια της Γροιλανδίας πραγματοποιούνται κανονικά, σύμφωνα με την αρχή Μεταφορών.

Η Greenland Airports είναι υπεύθυνη να ενημερώσει την αρχή όταν η ασφάλεια στο αεροδρόμιο Νουούκ μπορεί και πάλι να διασφαλιστεί, διευκρίνισε ο Βίντφελντ.

“Οι επιβάτες που επηρεάζονται (από ακυρώσεις πτήσεων) θα λάβουν ενημέρωση απευθείας από την αεροπορική τους εταιρία με πρακτικές πληροφορίες και ενδεχόμενες τροποποιήσεις του δρομολογίου τους”, είπε η Greenland Airports.

Υπενθυμίζεται ότι από τον Νοέμβριο, το αεροδρόμιο του Νουούκ φιλοξενεί πτήσεις μακρών αποστάσεων, κάτι που επιτρέπει τη σύνδεση του νησιού στην Αρκτική με τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ απευθείας πτήση συνδέει το Νουούκ με τη Νέα Υόρκη δύο φορές την εβδομάδα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Politico: Ο αιώνας της ταπείνωσης για την Ευρώπη μπορεί να έχει ήδη αρχίσει – Η συμφωνία με τον Τραμπ και οι ομοιότητες της υποταγής της Κίνας στη Βρετανία
Ο Τραμπ χρησιμοποιεί την στρατιωτική και τεχνολογική υπεροχή των ΗΠΑ για να πιέζει για μονομερείς συμφωνίες την Ευρώπη
Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Ντόναλντ Τραμπ 3
Επιτυχημένη η τελική δοκιμή για την υψηλότερη γέφυρα του κόσμου στην Κίνα – Άντεξε 96 βαρέα φορτηγά
Τα εγκαίνια της εντυπωσιακής γέφυρας έχουν προγραμματιστεί για τα τέλη Σεπτεμβρίου και θα μειώσει τον χρόνο ταξιδιού μεταξύ Λιουτζί και Ανλόνγκ από 2 ώρες σε μόλις 2 λεπτά
Η εντυπωσιακή γέφυρα Huajiang Grand Canyon στην Κίνα
1
Η Γαλλία στο χείλος του χάους: Ο Μπαϊρού ρισκάρει, το κίνημα «Μπλοκάρουμε τα Πάντα» φουντώνει, η Λε Πεν καραδοκεί και ο Μακρόν αγωνιά
Ποια θα είναι η επόμενη μέρα στη Γαλλία - Οι επιλογές του Μακρόν - Οι περισσότεροι Γάλλοι θέλουν διάλυση της Βουλής, νέες εκλογές και παραίτηση Μακρόν
Μακρόν Μπαϊρού 44
Newsit logo
Newsit logo