Γροιλανδία: «Το ΝΑΤΟ πρέπει να ενισχύσει την ασφάλειά της» λέει ο Ρούτε – «Δεν μπορεί να διαπραγματεύεται εκ μέρους της Δανίας» λέει η Κοπεγχάγη

Ο Μαρκ Ρούτε και ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο και αμφότεροι κατέληξαν – ενδεχομένως – σε ένα πλαίσιο συμφωνίας για τη Γροιλανδία, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές ποιο είναι αυτό το πλαίσιο ή αν Ρούτε και Τραμπ επέλεξαν να κρατήσουν από αυτή τη συνεννόηση.

Το πλαίσιο της συμφωνίας για τη Γροιλανδία στο οποίο κατέληξαν την Τετάρτη ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προβλέπει ότι οι χώρες μέλη της Συμμαχίας θα ενισχύσουν την ασφάλεια στη Αρκτική, με τα πρώτα αποτελέσματα να είναι ορατά ήδη από φέτος, εξήγησε ο Ρούτε μιλώντας στο Reuters σήμερα.

Από την πλευρά της η Κοπεγχάγη εκτίμησε ότι ο Ρούτε δεν μπορεί να διαπραγματευθεί για τη Γροιλανδία εξ ονόματος της Δανίας, ενώ πηγή με γνώση του θέματος σημείωσε ότι ΗΠΑ και Δανία θα επαναδιαπραγματευθούν την αμυντική τους συμφωνία του 1951 αναφορικά με το νησί της Αρκτικής.

Σε συνέντευξή του στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός ο Ρούτε δήλωσε ότι τώρα οι διοικητές του ΝΑΤΟ πρέπει να εξετάσουν τις λεπτομέρειες των επιπλέον απαιτήσεων ασφαλείας και πρόσθεσε ότι οι χώρες μέλη της Συμμαχίας που δεν έχουν εδάφη στην περιοχή της Αρκτικής είναι βέβαιο ότι θα θέλουν να συμβάλουν στην προσπάθεια.

«Θα συναντηθούμε στο ΝΑΤΟ με τους ανώτερους διοικητές μας για να μελετήσουμε τι χρειάζεται», σημείωσε. «Δεν έχω αμφιβολία ότι μπορούμε να το κάνουμε αρκετά γρήγορα. Σίγουρα ελπίζω το 2026, αλλά ελπίζω ακόμη και στις αρχές του 2026».

Ο Ρούτε είπε εξάλλου στο Reuters ότι δεν συζήτησε με τον Αμερικανό πρόεδρο την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της Γροιλανδίας, ενώ πρόσθεσε ότι συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις αναφορικά με το νησί της Αρκτικής θα συνεχιστούν μεταξύ των ΗΠΑ, της Δανίας και της Γροιλανδίας.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ τόνισε ότι η ενίσχυση της παρουσίας της Συμμαχίας στο νησί δεν θα αφαιρέσει πόρους από την υποστήριξη προς την Ουκρανία.

Όταν ρωτήθηκε αν οι σύμμαχοι του Τραμπ στο ΝΑΤΟ μπορούν να βασιστούν στα λόγια του Αμερικανού προέδρου, ο Ρούτε απάντησε : «Μπορείς πάντα να βασίζεσαι στα λόγια του Τραμπ».

Νωρίτερα σήμερα ο Ρούτε είχε δηλώσει ότι «είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση» με τον Τραμπ για τους τρόπους με τους οποίους οι σύμμαχοι εντός του ΝΑΤΟ μπορούν να εργαστούν από κοινού για να την ασφάλεια των επτά χωρών της Αρκτικής έναντι της Ρωσίας και της Κίνας.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ αναφέρθηκε στις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Δανία, την Ισλανδία, τη Σουηδία, τη Φινλανδία και τη Νορβηγία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, περαιτέρω συζητήσεις θα συνεχίσουν τη δουλειά που ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα στην Ουάσινγκτον κατά τη συνάντηση αντιπροσωπειών από τη Δανία και τη Γροιλανδία με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Στόχος είναι «να διασφαλίσουμε, κυρίως σε ό,τι αφορά τη Γροιλανδία, ότι θα φροντίσουμε πως οι Κινέζοι και οι Ρώσοι δεν θα αποκτήσουν πρόσβαση στην οικονομία της Γροιλανδίας ή στρατιωτικά στη Γροιλανδία», σημείωσε ο Ρούτε.

Από την πλευρά της η Άλισον Χαρτ, εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, διευκρίνισε ότι «ο γενικός γραμματέας δεν πρότεινε κανέναν συμβιβασμό αναφορικά με την κυριαρχία» της Δανίας.

Αντιδράσεις από την Κοπεγχάγη

Ο Ρούτε δεν μπορεί να διαπραγματεύεται εξ ονόματος της Δανίας και της Γροιλανδίας για την κυριαρχία του νησιού της Αρκτικής, απάντησε η δανέζικη κυβέρνηση.

«Η θέση της Δανίας και της Γροιλανδίας είναι ίδιες και καμία διαπραγμάτευση δεν έγινε χθες με το ΝΑΤΟ αναφορικά με το ζήτημα της κυριαρχίας μας», υπογράμμισε η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν μιλώντας στη δανέζικη τηλεόραση.

«Είναι αυτονόητο ότι μόνο η Δανία και η Γροιλανδία μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με ζητήματα που αφορούν τη Δανία και τη Γροιλανδία», είχε τονίσει λίγο νωρίτερα σε ανακοίνωσή της.

«Ο Ρούτε φυσικά δεν μπορεί να διαπραγματευτεί μια συμφωνία εκ μέρους της Δανίας ή της Γροιλανδίας, αλλά έχω την εντύπωση ότι εργάστηκε πιστά για τη συνοχή του ΝΑΤΟ», τόνισε από την πλευρά του ο Δανός υπουργός Άμυνας Τρελς Λουντ Πούλσεν στο X.

«Έχουμε μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή. Δεν θα παραδώσουμε την κυριαρχία μας επί περιοχών του βασιλείου», τόνισε ο υπουργός.

Την ίδια ώρα πηγή που έχει γνώση του περιεχόμενου της συνομιλίας που είχαν ο Τραμπ με τον Ρούτε χθες δήλωσε σήμερα στο AFP ότι ΗΠΑ και Δανία θα επαναδιαπραγματευθούν την αμυντική τους συμφωνία του 1951 αναφορικά με τη Γροιλανδία.

Η ασφάλεια της Αρκτικής θα ενισχυθεί και οι ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ θα συμβάλουν προς αυτή την κατεύθυνση, σημείωσε η πηγή, ενώ πρόσθεσε ότι στις χθεσινές συνομιλίες δεν έγινε αναφορά στην ιδέα δημιουργίας αμερικανικών βάσεων στη Γροιλανδία, υπό την κυριαρχία των ΗΠΑ.