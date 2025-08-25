Guardian: Πώς ο πρώην αρχηγός των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Βαλέρι Ζαλούζνι «άδειασε» τον Τζέι Ντι Βανς

Μία άγνωστη αλλά αποκαλυπτική ιστορία, ανάμεσα στον πρέσβη της Ουκρανίας στην Βρετανία και πρώην αρχηγό των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Βαλέρι Ζαλούζνι και τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, αποκάλυψε ο βρετανικός Guardian.

Στο δημοσίευμα αναφέρεται πως το περιστατικό έγινε στις αρχές Μαρτίου, 3 ημέρες μετά την αποτυχημένη συνάντηση του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Τότε ο Τζέι Ντι Βανς – ένας από τους πρωταγωνιστές της επίθεσης που δέχθηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι – αναζήτησε μια «εναλλακτική» λύση, να έρθει σε επαφή με έναν συνομιλητή που δεν θα ήταν ο «ενοχλητικός» Ζελένσκι ή κάποιος από το περιβάλλον του. Έτσι κατέφυγε στον Βαλέρι Ζαλούζνι.

Η ομάδα του Βανς «δοκίμασε διάφορα διπλωματικά και άλλα κανάλια» για να φτάσει στον Ζαλούζνι, όπως αποκάλυψαν πηγές με γνώση των προσπαθειών αυτών. Ωστόσο ο πρώην αρχηγός των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, μετά από διαβούλευση με τον προσωπάρχη του Ζελένσκι, αρνήθηκε να δεχτεί την κλήση.

Μετά την εξευτελιστική υποδοχή των Τραμπ και Βανς στον Λευκό Οίκο στα τέλη Φεβρουαρίου, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πήγε στο Λονδίνο για να επανασχεδιάσει την στρατηγική του με την βοήθεια του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, ενώ τα ανώτατα αμερικανικά κλιμάκια αναζητούσαν επαφές με «αντιπάλους» του Ουκρανού προέδρου, όπως είχε αναφέρει τότε και το Politico.

Για τον Ζαλούζνι το να συνταχθεί με την ομάδα του Τραμπ εναντίον του ίδιου του προέδρου του δεν ήταν επιλογή. Συναντήθηκε με τον Ζελένσκι στο αεροδρόμιο του Λονδίνου και ανήρτησε στα social media μια φωτογραφία των δύο ανδρών να ανταλλάσσουν χειραψία.

«Ο δρόμος μπροστά μας δεν θα είναι εύκολος, αλλά μαζί, θα ξεπεράσουμε κάθε πρόκληση», είχε γράψει, σε μια επίδειξη ενότητας που ξένισε ακόμη και τους υποστηρικτές του.

«Το επεισόδιο αντικατοπτρίζει το πολιτικό τεντωμένο σχοινί στο οποίο έχει περπατήσει ο Ζαλούζνι από τότε που ο Ζελένσκι τον απέλυσε από αρχηγό του στρατού τον περασμένο Φεβρουάριο και τον έστειλε στο Λονδίνο. Από τη μία πλευρά, συνηθισμένος να εργάζεται μέσα σε μια αυστηρή στρατιωτική ιεραρχία, ο Ζαλούζνι παραμένει πιστός στην κυβέρνηση που υπηρετεί. Από την άλλη, πολλοί – τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό – τον βλέπουν ως τον φυσικό επόμενο πρόεδρο της Ουκρανίας και τον πιέζουν να ξεκινήσει μια πολιτική εκστρατεία», αναφέρει ο ανταποκριτής Shaun Walker του Guardian.

Πηγή: Με πληροφορίες από Guardian