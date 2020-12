Γυναίκα – «αράχνη»: Κινέζα κατάσκοπος αποπλανούσε Αμερικανούς πολιτικούς για να αποσπά πληροφορίες (pics)

Ο παράλληλος ερωτικός δεσμός που φέρεται να διατηρούσε με δυο δημάρχους σε κεντρικές πολιτείες των ΗΠΑ φαίνεται πως ήταν το μοιραίο λάθος της Κινέζας… Μάτα Χάρι. Η Fang Fang ή Christine Fang -κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα το πραγματικό της όνομα- προσπαθούσε με κάθε τρόπο, χρησιμοποιώντας ακόμα και το σεξ, να αποσπάσει διάφορες πληροφορίες.

Η Κινέζα κατάσκοπος, σύμφωνα με το New York Post, άρχισε να κινεί υποψίες καθώς διατηρούσε παράλληλο ερωτικό δεσμό με δυο δημάρχους σε κεντρικές πολιτείες των ΗΠΑ και συνελήφθη από το FBI. Η έρευνα για την Fang Fang κράτησε περίπου ένα χρόνο και αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποκαλυπτική…

Η Fang Fang, που βρίσκονταν στην Καλιφόρνια από το 2011 και επιχειρούσε με κάθε τρόπο να εισχωρήσει στην πολική ζωή της χώρας, συναντιόταν με γερουσιαστές, επιχειρηματίες, δημάρχους αλλά και κυβερνητικούς αξιωματούχους, ενώ είναι άγνωστο τι πληροφορίες έχει συλλέξει αλλά και αν τις έχει μοιραστεί.

