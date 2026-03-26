Γυναίκα καταγγέλει ότι ο Επστάιν τη νάρκωσε και τη βίασε: «Δεν θυμάμαι τίποτα»

Στην καταγγελία ότι ναρκώθηκε και έπεσε θύμα βιασμού από τον καταδικασμένο σεξουαλικό δράστη Τζέφρι Επστάιν προχώρησε μία γυναίκα, μιλώντας δημόσια για πρώτη φορά στο BBC Newsnight, περιγράφοντας τη δική της τραυματική εμπειρία.

Η γυναίκα, η οποία θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της και αναφέρεται ως «Nicky», δήλωσε ότι γνώρισε τον Επστάιν όταν ήταν 19 ετών και εργαζόταν ως μοντέλο.

Σύμφωνα με την ίδια, αφού του έκανε μασάζ στην έπαυλή του στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, εκείνος της προσέφερε νερό. Από εκείνο το σημείο και μετά, όπως λέει, έχασε τις αισθήσεις της για ώρες – διάστημα κατά το οποίο πιστεύει ότι έπεσε θύμα βιασμού.

Σε εκτενή συνέντευξή της, η Nicky περιέγραψε λεπτομερώς την κακοποίηση που υπέστη. Όπως και άλλες επιζήσασες, η πρώτη επαφή της με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Επστάιν που βρέθηκε νεκρός στο κελί του το 2019, ξεκίνησε με ένα μασάζ, κατά το οποίο της ζήτησε να βγάλει το πάνω μέρος των ρούχων της.

«Ειλικρινά σκέφτηκα ότι ίσως πρόκειται απλώς για έναν ηλικιωμένο πλούσιο άνδρα με κάποιο φετίχ», είπε. «Ό,τι κι αν ήταν… πλήρωνε το ενοίκιό μου».

Ωστόσο, λίγες εβδομάδες αργότερα, όταν επέστρεψε στην έπαυλή του, η κατάσταση κλιμακώθηκε. Όπως περιγράφει, εκείνος προσπάθησε να της κατεβάσει το παντελόνι, ενώ της ζήτησε να συνευρεθούν ερωτικά. Εκείνη αρνήθηκε, λέγοντάς του ψευδώς ότι είχε περίοδο.

Ο Επστάιν συνέχισε να επιμένει και προχώρησε σε σεξουαλικές πράξεις μπροστά της. Η Nicky έφυγε από τον χώρο για να καθαρίσει τα χέρια της, και όταν επέστρεψε, της προσέφερε ένα ποτήρι νερό.

«Ήπια λίγο νερό και από εκείνη τη στιγμή δεν θυμάμαι απολύτως τίποτα για τουλάχιστον 12 ώρες», ανέφερε.

Όταν συνήλθε, ένιωθε αδιαθεσία και το σώμα της βαρύ. Διαπίστωσε ενδείξεις ότι είχε υπάρξει σεξουαλική επαφή, χωρίς όμως να θυμάται κάτι.

«Έχω κάνει διάφορες ψυχοθεραπείες για να θυμηθώ έστω κάτι, αλλά είναι σκοτάδι», είπε. «Μπορώ όμως λογικά να συμπεράνω τι συνέβη».

Η ίδια είναι πεπεισμένη ότι ναρκώθηκε και κακοποιήθηκε σεξουαλικά ενώ ήταν αναίσθητη.

Η επιβεβαίωση των χειρότερων φόβων της

Αργότερα την ίδια ημέρα, όταν τον συνάντησε ξανά, ο Επστάιν της ζήτησε να του κάνει ακόμη ένα μασάζ. Όταν εκείνος επανέλαβε την προσπάθεια να της κατεβάσει το παντελόνι και εκείνη επικαλέστηκε ξανά την περίοδό της, εκείνος φέρεται να της απάντησε: «Δεν χρειάζεται να μου λες ψέματα».

Τότε, όπως λέει η ίδια, συνειδητοποίησε ότι μπορούσε να γνωρίζει την αλήθεια μόνο αν την είχε κακοποιήσει ενώ ήταν αναίσθητη.

Η Nicky δήλωσε ότι βρήκε το θάρρος να μιλήσει, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλψβ γυναικών που μοιράστηκαν τις ιστορίες τους, και πλέον ζητά από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης να δώσει στη δημοσιότητα όλα τα αρχεία της υπόθεσης Επστάιν.

Παρά την ψήφιση σχετικής νομοθεσίας από τον Τραμπ για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων, περίπου δύο εκατομμύρια αρχεία παραμένουν ακόμη απόρρητα.

Η ίδια εκφράζει έντονη αγανάκτηση για τον τρόπο διαχείρισης της υπόθεσης, αλλά και για το γεγονός ότι η δημόσια συζήτηση συνεχίζει να περιστρέφεται γύρω από τον Επστάιν.

«Εμείς, οι επιζήσασες, έχουμε μετατραπεί σε πιόνια πολιτικών συζητήσεων – και αυτό είναι αποκρουστικό», τόνισε.