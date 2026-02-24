Γυναίκα με μεταμοσχευμένη μήτρα από νεκρή δότρια, γέννησε ένα αγοράκι – Ιατρικό θαύμα στο Ηνωμένο Βασίλειο

Το μωρό που ήρθε στον κόσμο, ο μικρός Χιούγκο, είναι το πρώτο μωρό στο Ηνωμένο Βασίλειο που γεννήθηκε έπειτα από μεταμόσχευση μήτρας από νεκρή δότρια.

Αυτό το ιατρικό θαύμα, γεννά ελπίδες για την απόκτηση ενός μωρού, σε γυναίκες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα γονιμότητας, όπως αυτής της γυναίκας στην οποία μεταμοσχεύτηκε η μήτρα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η γυναίκα είχε διαγνωστεί από νεαρή ηλικία με σύνδρομο Asperger, καθώς και με μια σπάνια πάθηση του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος που χαρακτηρίζεται από απουσία ή σοβαρή υπανάπτυξη της μήτρας. Οι γιατροί της είχαν αποκλείσει το ενδεχόμενο να αποκτήσει παιδί, ωστόσο πλέον η ίδια κάνει λόγο «θαύμα».

Η μεταμόσχευση μήτρας έγινε με μόσχευμα από νεκρή δότρια. Οι συγκεκριμένες επεμβάσεις παραμένουν σπάνιες παγκοσμίως, ενώ ακόμα λιγότερες είναι εκείνες που αφορούν μήτρα από νεκρή δότρια.

Ο Χιούγκο είναι μόλις το τρίτο μωρό που γεννιέται στην Ευρώπη έπειτα από τέτοια διαδικασία.

Η πρώτη μεταμόσχευση μήτρας στο Ηνωμένο Βασίλειο έγινε το 2023 σε ασθενή με το ίδιο σύνδρομο, η οποία όμως έλαβε μήτρα από ζωντανή δότρια, την αδελφή της. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περίπου τα δύο τρίτα των μεταμοσχεύσεων μήτρας διεθνώς προέρχονται από εν ζωή δότριες.