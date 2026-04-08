Handelsblatt: Το ΝΑΤΟ εξετάζει ναυτική αποστολή στα Στενά του Ορμούζ

Ο γγ του ΝΑΤΟ αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ στον Λευκό Οίκο
Τα Στενά του Ορμούζ

Το ΝΑΤΟ εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής ναυτικής δύναμης για τη διασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Handelsblatt, που επικαλείται Ευρωπαίους διπλωμάτες στις Βρυξέλλες.

«Το ΝΑΤΟ εξετάζει το ενδεχόμενο να αποστείλει ναυτική αποστολή στην περιοχή για τη διασφάλιση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο» αναφέρει η Handelsblatt. Πηγές της Συμμαχίας σημείωσαν πως «υπάρχουν πολλά επιχειρήματα υπέρ της οργάνωσης αυτής της αποστολής από την πλευρά του ΝΑΤΟ». Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι διαπραγματεύσεις για τη συγκεκριμένη επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο, χωρίς να έχει ληφθεί οριστική απόφαση για τη μορφή και τη σύνθεσή της.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, αναμένεται –σύμφωνα με την Handelsblatt -να συναντηθεί σήμερα, Τετάρτη 8 Απριλίου 2026, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Στόχος της συνάντησης είναι να επιδιωχθεί λύση στη διαμάχη μεταξύ των εταίρων της Συμμαχίας σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν.

Όπως αναφέρει η γερμανική εφημερίδα, «τα πλεονεκτήματα μιας αποστολής του ΝΑΤΟ περιλαμβάνουν το γεγονός ότι οι Αμερικανοί θα συμμετείχαν στην επιχείρηση. Ταυτόχρονα, η Συμμαχία θα αποδείκνυε στις ΗΠΑ ότι εξακολουθεί να έχει αξία».

