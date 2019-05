Harry Potter: Τέσσερις νέες ιστορίες του βγαίνουν τον Ιούνιο!

Τα τέσσερα καινούρια eBook του Harry Potter θα τα βρείτε στο Pottermore στις 27 Ιουνίου. Θα είναι στο ίδιο ύφος με τις εξτρα ιστορίες που είχε εκδώσει η J.K. Rowling με τίτλο: Harry Potter – A History of Magic.

«Ετοιμαστείτε να βουτήξετε στην πλούσια ιστορία της μαγείας με τη νέα σειρά eBook που είναι εμπνευσμένα από το Harry Potter: A History of Magic», γράφει στο Pottermore.

Οι τίτλοι των τεσσάρων νέων ιστοριών είναι: Harry Potter: A Journey Through Charms and Defence Against the Dark Arts , Harry Potter: A Journey Through Potions and Herbology , Harry Potter: A Journey Through Divination and Astronomy , και Harry Potter: A Journey Through Care of Magical Creatures.

Το πρώτο βιβλίο του Harry Potter book εκδώθηκε το 1997 και έκανε παγκόσμια αίσθηση. Από τότε εκδώθηκαν άλλα έξι βιβλία με τις περιπέτειες του Χάρι Πότερ και της παρέας του τα οποία έγιναν 8 ταινίες που κάθε μια τους έγινε τεράστια επιτυχία.

πηγή: DailyMirror