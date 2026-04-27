HΠΑ: Πυροβολισμοί έξω από εστιατόριο στο Όστιν – Αναφορές για τραυματίες

Συναγερμός έχει σημάνει στο Όστιν των ΗΠΑ μετά από ένα περιστατικό με πυροβολισμούς και τις αναφορές για πολλούς τραυματίες.

Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο Όστιν των ΗΠΑ έγινε το βράδυ της Κυριακής (τοπική ώρα) με την αστυνομία να αναφέρει ότι πολλοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και ότι ο δράστης έχει διαφύγει.

Οι δυνάμεις άμεσης επέμβασης έχουν σπεύσει στο σημείο και προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες, ενώ οι Αρχές έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του υπόπτου, ο οποίος διέφυγε με όχημα.

Multiple casualties reported in “large scene” shooting in East Austin, Texas, officials tell KVUE. Suspect at large. pic.twitter.com/sa2Bc5D6WM — Open Source Intel (@Osint613) April 27, 2026

Police cars are here for a “Multiple Shots Fired” incident that occurred about an hour ago, 12th Street is now taped off from Chicon to Poquito. pic.twitter.com/ACXeehTJkU — Austin Videos (@ATXVideos) April 27, 2026

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν έξω από γνωστό εστιατόριο. Τουλάχιστον δύο άτομα έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία, ενώ υπάρχουν και αναφορές για θύματα. Παράλληλα, αρκετοί χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν ότι άκουσαν πυροβολισμούς στην περιοχή κοντά στο κατάστημα Sam’s BBQ.