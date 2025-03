Η 76χρονη Μέι Μασκ είναι το μυστικό όπλο του γιου της Έλον στην Κίνα

Οι δωρέαν βόλτες της μητέρας του Έλον Μασκ και του γιου του με το προεδρικό αεροσκάφος των ΗΠΑ προκάλεσαν σάλο με πολλούς χρήστες στα social media να επικρίνουν αυτή την κίνηση, ωστόσο πολλοί μιλούν για αυτη τη γυναίκα με τα ασημί μαλλιά σαν να είναι το «μυστικό όπλο» του Έλον στην Κίνα.

Φωτογραφίες και βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας δείχνουν τον Έλον Μασκ – πλέον ειδικός σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ – να αποβιβάζεται από το ελικόπτερο Marine One του αμερικανού προέδρου μαζί με την μητέρα του Μέι και τον 4χρονο γιο του Χ, μετά από ένα Σαββατοκύριακο στο Mar-a-Lago.

«Αυτό είναι πέρα για πέρα εξωφρενικό. Ο Έλον Μασκ, η ιδιόρρυθμη μητέρα του Μέι, και ένα από τα μικρά παιδιά του μεταφέρθηκαν με το Air Force One και το Marine One – κατευθείαν στον Λευκό Οίκο, όπου προφανώς διαμένουν» έγραψε ο επίτροπος εκλογών του Τενεσί Κρις Τζάκσον.

Πολλοί χρήστες των social media συμφώνησαν μαζί του: «Τώρα το Air Force One έγινε Uber και ο Λευκός Οίκος Airbnb. Υπέροχα. Απλά υπέροχα» ανέφερε ένα άτομο με έναν άλλον να προσθέτει:« Αυτό είναι εξωφρενικό και είναι κατασπατάληση των χρημάτων των φορολογουμένων».

Η γεννημένη στον Καναδά Μέι Μασκ ξεκίνησε να ασχολείται με το μόντελινγκ στη Νότια Αφρική σε ηλικία 15 ετών, και ήταν φιναλίστ στον διαγωνισμό Miss South Africa το 1969. Τα τελευταία χρόνια η καριέρα της έχει πάρει τα πάνω της. Πριν από μερικά χρόνια υπέγραψε συμβόλαιο με την IMG Models, η οποία εκπροσωπεί διάσημα supermodels, όπως η Ζιζέλ και η Τζίτζι Χαντίντ.

Έχει εμφανιστεί στα εξώφυλλα των New York Magazine, Elle και Vogue, ενώ αποτελεί τη γηραιότερη πρέσβειρα της γνωστής αμερικανικής εταιρείας καλλυντικών CoverGirl.

Στο Λύκειο, γνώρισε τον μηχανικό Έρολ Μασκ, ο οποίος αργότερα θα γινόταν ο σύζυγός της. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1970 και ο πρώτος τους γιος και μετέπειτα δισεκατομμυριούχος Έλον γεννήθηκε ένα χρόνο αργότερα, ενώ λίγο αργότερα ακολούθησε ο γιος τους Kimbal και η κόρη τους Tosca. Μετά από σχεδόν 10 χρόνια γάμου, η Μέι και ο Έρολ χώρισαν το 1979. Σε ηλικία 42 ετών, η Μασκ μετακόμισε με τα τρία παιδιά της από το Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής στο Τορόντο το 1989.

Η Μέι Μασκ μπορεί να είναι η μητέρα του Έλον Μασκ, αλλά είναι γνωστή για πολλά περισσότερα από το γεγονός ότι μεγάλωσε τον ιδρυτή της Tesla.



Είναι μοντέλο, ευρέως αναγνωρισμένη ως η καλλονή με τα ασημί μαλλιά, που γνώρισε μια νέα φάση επιτυχίας στην ύστερη καριέρα της – τόσο ως μία από τις μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες που εμφανίστηκαν στο εξώφυλλο του Sports Illustrated Swimsuit Issue όσο και ως υπέρμαχος κατά του ηλικιακού bullying. Είναι επίσης διατροφολόγος και διαιτολόγος, έχοντας εκδώσει βιβλία σχετικά με τις υγιεινές διατροφικές συνήθειες, συμπεριλαμβανομένων των απομνημονευμάτων της το 2021, A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success (Μια Γυναίκα Κάνει ένα Σχέδιο: Συμβουλές για μια Ζωή Γεμάτη Περιπέτεια, Ομορφιά και Επιτυχία).

«Είναι πραγματικά ένα κορυφαίο μοντέλο αυτή τη στιγμή», δήλωσε η συνάδελφός της μοντέλο Christie Brinkley για τη Μέι το 2018. «Είναι εκεί έξω με τα εκθαμβωτικά γκρι-λευκά μαλλιά της, απλά πανέμορφη και εντυπωσιακή όπου κι αν πάει. Οι άνθρωποι είναι πραγματικά χαρούμενοι που τη βλέπουν».

Στα 50 της, όπως είπε στη Daily Mail, αποφάσισε να σταματήσει να βάφει τα μαλλιά της ξανθά για να καλύψει τις ρίζες της και αγκάλιασε το φυσικό της γκρίζο χρώμα. «Είναι πολύ πιο πλούσια και υγιή έτσι. Εύχομαι να το είχα κάνει νωρίτερα», είπε στην εφημερίδα το 2017.

«Αναδρομικά, αφήνοντας τα μαλλιά μου φυσικά ήταν μια καταπληκτική απόφαση, γιατί άρχισα να παίρνω μεγάλες διαφημιστικές καμπάνιες. Υπέγραψα επίσης συμβόλαια με πρακτορεία στην Ευρώπη και ταξίδεψα σε πολλές διαφορετικές πόλεις, κάτι που λάτρεψα. Οι άνθρωποι με σταματούσαν στον δρόμο και μου έλεγαν πόσο αγαπούν τα μαλλιά μου!»

Έχοντας μεγαλώσει τον Έλον και τα δύο του αδέλφια στη Νότια Αφρική και τον Καναδά, η Μέι παρέμεινε ένθερμη υποστηρίκτρια του γιου της Έλον καθ’ όλη τη διάρκεια της πολυσυζητημένης καριέρας του, δηλώνοντας ότι «ήξερε» πως ήταν ιδιοφυΐα από την ηλικία των 3 ετών. Οι δυο τους διατηρούν στενή σχέση και έχουν παρευρεθεί μαζί σε εκδηλώσεις υψηλού προφίλ, όπως το Met Gala και το αποκριάτικο πάρτι της Heidi Klum το 2022.

Το μυστικό οπλο του Έλον Μασκ για την Κίνα

Τους τελευταίους έξι μήνες, η μητέρα του Έλον Μασκ, έχει ταξιδέψει στην Κίνα, το Καζακστάν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – επισκέψεις που συμπίπτουν με τις προσπάθειες ξένων ηγετών να ασκήσουν επιρροή στη διακυβέρνηση Τραμπ.

Η Μέι Μασκ έχει επίσης πραγματοποιήσει αρκετά επαγγελματικά ταξίδια στην Κίνα, όπου έχει υποστηρίξει πέντε διαφορετικές κινεζικές μάρκες, σύμφωνα με τους New York Times. Όμως οι δραστηριότητές της στην Κίνα έχουν ενταθεί τους τελευταίους μήνες, όπως διαπιστώθηκε από τις αναρτήσεις της στα social media.

Τον περασμένο μήνα, εμφανίστηκε στην πασαρέλα για να προωθήσει την κινεζική εταιρεία Juzui’s στην επίδειξη της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης και γευμάτισε με την Ιβάνκα Τραμπ και την Γουέντι Ντενγκ, την πρώην σύζυγο του Ρούπερτ Μέρντοχ.

Η 76χρονη μαμά Μασκ αν και ταξιδεύει εδώ και χρόνια σε όλο τον κόσμο για το μόντελινγκ, για να μιλήσει σε εκδηλώσεις αλλά και να προωθήσει τα απομνημονεύματά της, τελευταία φαίνεται να είναι ακόμα πιο περιζήτητη, ειδικά εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών και συγκεκριμένα στην Κίνα. Η φήμη της έχει αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα τώρα που ο Έλον Μασκ έχει σημαντική επιρροή στον τρόπο με τον οποίο θα διατεθούν δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτικές δαπάνες και ξένη βοήθεια.

Στα τέλη του 2024, επισκέφθηκε την Κίνα τουλάχιστον τέσσερις φορές για να προωθήσει ή να παρουσιάσει επτά μάρκες, όπως προϊόντα μακιγιάζ, μπουφάν και συσκευές μασάζ. Οι επισκέψεις της προβλήθηκαν από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία στο παρελθόν την έχουν παραθέσει να καλεί για βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας.

Τον Οκτώβριο, τρεις εβδομάδες πριν από τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, ήταν κεντρική ομιλήτρια σε ένα φόρουμ για τις γυναίκες στο Καζακστάν, όπου μίλησε για την επιτυχία του γιου της, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Kazinform.

Τον Ιανουάριο, μια εβδομάδα πριν από τη δεύτερη ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ, βρέθηκε στο Ντουμπάι, μιλώντας σε μια κυβερνητική διάσκεψη για τους influencers μαζί με τον πρώην παρουσιαστή του Fox News, Tucker Carlson. Η ομιλία της είχε τίτλο: «Πώς ανέθρεψα τρία καταπληκτικά παιδιά, συμπεριλαμβανομένου του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο», σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων των Εμιράτων.

Όλα αυτά τα ταξίδια πραγματοποιήθηκαν αφού ο Έλον Μασκ έγινε ένθερμος υποστηρικτής της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ και, σε αρκετές από αυτές τις επισκέψεις, η μητέρα του αναφέρθηκε στην αμερικανική πολιτική. Ο Έλον Μασκ είναι δημοφιλής στην Κίνα και θεωρείται ότι έχει τη δυνατότητα να ασκήσει φιλο-κινεζική επιρροή στη μελλοντική, πιο σκληροπυρηνική κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Αρκετές από τις χώρες όπου εμφανίστηκε πρόσφατα έχουν συμφέροντα που θέλουν να προωθήσουν στην Ουάσινγκτον.

Το Πεκίνο αντιτίθεται στους νέους δασμούς που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ στα κινεζικά προϊόντα και οι ηγέτες εκεί φαίνεται να βλέπουν τον Μασκ – ο οποίος έχει εκτεταμένα επιχειρηματικά συμφέροντα στην Κίνα – ως έναν πιθανό σύμμαχο. Το Καζακστάν ελπίζει ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα άρει τους περιορισμούς στο εμπόριο. Και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αγοράζουν όπλα από την Ουάσινγκτον και έχουν ξοδέψει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε λομπίστες και δωρεές σε δεξαμενές σκέψης.

Την ίδια στιγμή η μητέρα του είναι ιδιαίτερα αγαπητή στην Κίνα, την οποία ισχυρίζεται ότι επισκέπτεται «σχεδόν κάθε μήνα». Την έχουν περιγράψει ως το «μυστικό όπλο» του Έλον στην Κίνα – μια προσωπικότητα που μπορεί να ενισχύσει τη φήμη του γιου της και να προωθήσει τις ολοένα και πιο παγκόσμιες επιχειρηματικές και πολιτικές του φιλοδοξίες.

Έχει, μάλιστα, εκφράσει ξεκάθαρα τα θετικά της συναισθήματα για τη χώρα. «Η Κίνα είναι τόσο προηγμένη όσον αφορά τους δρόμους, τα τούνελ, τα κτίρια, τις υποδομές και τα λιμάνια. Πάντα εντυπωσιάζομαι όταν την επισκέπτομαι», έγραψε στο Twitter τον Οκτώβριο.

Τον Νοέμβριο, δημοσίευσε φωτογραφίες από αυτοκίνητα Tesla στη Σαγκάη, συνοδεύοντάς τες με emoji με καρδούλες στα μάτια.

Αρκετοί χρήστες στο Douban, μια δημοφιλή κινεζική ιστοσελίδα, έχουν επαινέσει την ανεξαρτησία της. «Ως γυναικείο πρότυπο που είναι ανεξάρτητη, αυτάρκης και έχει τον έλεγχο της ζωής της, απέκτησε πλούσια εμπειρία υπό την επιρροή της οικογένειάς της από παιδί. Χάρη στις εμπειρίες της σε πολλές χώρες, είναι πιο ανεκτική στον πολιτισμό και τη ζωή και επιλέγει ξανά και ξανά να βγαίνει από τη ζώνη άνεσής της», έγραψε ένας θαυμαστής του βιβλίου της.

Η φήμη της ενισχύθηκε από πολλές συνεργασίες με διάφορες μάρκες. Πέρυσι, έγινε παγκόσμια πρέσβειρα της κινεζικής εταιρείας ηλεκτρονικών ειδών Oppo. Φέτος, πρόσθεσε στη λίστα των συνεργασιών της την εταιρεία στρωμάτων AISE Baobao, παρευρισκόμενη στα εγκαίνια του καταστήματος της εταιρείας στη Σαγκάη τον Νοέμβριο.

Έχει επίσης περπατήσει στην πασαρέλα στο Χανγκτζόου για το κινεζικό fashion brand JNBY και παρευρέθηκε σε εκδήλωση της αθλητικής εταιρείας Fila. Τον Οκτώβριο, παρακολούθησε ένα πάρτι της ιταλικής πολυτελούς μάρκας Moncler στη Σαγκάη, μοιράζοντας φωτογραφίες όπου ποζάρει με τη Rihanna και τον A$AP Rocky στους κινεζικούς λογαριασμούς της στα social media.

Η Μέι Μασκ έχει επισκεφθεί και την Ελλάδα.