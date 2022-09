Σε σενάριο κινηματογραφική ταινίας παραπέμπει το νέο εγχείρημα της NASA, καθώς θα προσπαθήσει να αλλάξει την τροχιά αστεροειδή που δυνητικά θα μπορούσε να συγκρουστεί με την Γη.

Η NASA φαίνεται να εμπνεύστηκε από την ταινία του Hollywood «Αρμαγεδδών» και πλέον είναι όλα έτοιμα για να εκμηδενίσει την οποιαδήποτε πιθανότητα ο αστεροειδής «Δίμορφο» να πέσει στη Γη και στην ουσία να πραγματοποιήσει το πρώτο τεστ πλανητικής άμυνας της ανθρωπότητας.

Ειδικότερα, η NASA έχει ήδη εκτοξεύσει τον πύραυλο της αποστολής DART (Δοκιμή διπλής ανακατεύθυνσης αστεροειδών) από τον Νοέμβριο.

Τα ξημερώματα της Τρίτης το πρώτο σκάφος «πλανητικής άμυνας» θα προσπαθήσει να εκτρέψει τον αστεροειδή «Δίμορφο» (Dimorphos), ο οποίος απέχει 6,8 εκατομμύρια μίλια από την Γη.

Ο μικρός αστεροειδής Δίμορφος περιφέρεται γύρω από έναν μεγαλύτερο που ονομάζεται Δίδυμος. Οι δύο μετεωρίτες θα κάνουν την πλησιέστερη προσέγγισή τους στη Γη στα τέλη Σεπτεμβρίου, περνώντας σε απόσταση περίπου 10,8 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από τον πλανήτη μας.

Αξίζει να σημειωθεί πως η σύγκρουση του σκάφους της NASA με τον αστεροειδή θα μεταδοθεί ζωντανά από τα social media και το κανάλι της Αμερικανικής Υπηρεσίας Διαστήματος στο YouTube.

Πρόκειται για το πρώτο τεστ μιας τεχνολογίας εκτροπής/αποτροπής ενός δυνητικά καταστροφικού αστεροειδούς. Η πρόσκρουση της διαστημοσυσκευής DART στον αστεροειδή με ταχύτητα περίπου 22.000 χιλιομέτρων την ώρα θα έχει ως στόχο να χρησιμοποιήσει κινητική ενέργεια για να τον εκτρέψει ελαφρά από την τροχιά του.

Κάτι ανάλογο μπορεί να χρειαστεί μελλοντικά να γίνει με κάποιον άλλο μεγάλο αστεροειδή που υπάρχει κίνδυνος η τροχιά του να διασταυρωθεί με εκείνη του πλανήτη μας.

