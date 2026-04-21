Η «AI τραγουδίστρια» Lolita προκαλεί θύελλα στη Ρουμανία κι έχει εξοργίσει τους Ρομά

Η αισθησιακή φωνή της Lolita Cercel, μιας τραγουδίστριας που έχει δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου με τεχνητή νοημοσύνη, έχει γίνει viral στη Ρουμανία, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια views στο διαδίκτυο. Ωστόσο, η τεράστια επιτυχία της έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τους μουσικούς, αλλά και έντονη κριτική από μέλη της κοινότητας των Ρομά για αναπαραγωγή ρατσιστικών στερεοτύπων.

Από τότε που εμφανίστηκε στα τέλη της περασμένης χρονιάς, η AI τραγουδίστρια Lolita έχει δώσει τηλεοπτικές συνεντεύξεις ενώ ακόμα και κυβερνητικός αξιωματούχος στην Ρουμανία έχει χρησιμοποιήσει την ψηφιακή της εικόνα για την προώθηση κρατικών προγραμμάτων.

AI music sensation sparks racism debate.



Η περίπτωσή της, όμως, έχει ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση στη Ρουμανία για το αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αντικαταστήσει τους ανθρώπους στην τέχνη, αλλά και για τα στερεότυπα γύρω από τις εθνοτικές μειονότητες.

Ο ακτιβιστής των Ρομά, Bogdan Burdusel, χαρακτήρισε στο γαλλικό πρακτορείο AFP, τη Lolita «μια υπερσεξουαλική φιγούρα», προσθέτοντας ότι αποτελεί «τη φαντασίωση ενός μη Ρομά άνδρα για το πώς θα έπρεπε να μοιάζει μια γυναίκα Ρομά». Μίλησε επίσης για «λανθάνοντα και ανεπεξέργαστο ρατσισμό» στην κοινωνία.

Αντίστοιχα, η τραγουδίστρια Bianca Mihai, που συμμετείχε στο ρουμανικό The Voice, χαρακτήρισε την επιτυχία της AI τραγουδίστριας «άδικη», λέγοντας ότι οι πραγματικοί καλλιτέχνες δυσκολεύονται να βρουν χώρο και ευκαιρίες.

Πίσω από το πρότζεκτ βρίσκεται ένας 32χρονος, γνωστός ως «Tom», ο οποίος δημιουργεί τη Lolita με εργαλεία ΑΙ. Όπως δήλωσε, δεν είχε πρόθεση να την ταυτίσει αποκλειστικά με την κοινότητα των Ρομά, υποστηρίζοντας ότι δεν εκφράζει μία συγκεκριμένη εθνοτική ομάδα.

Η υπόθεση έχει φέρει στο προσκήνιο και την ευρύτερη συζήτηση για την AI στη μουσική βιομηχανία. Η διεθνής μουσική ένωση IFPI έχει ήδη καλέσει για μηχανισμούς που θα διασφαλίζουν ότι οι καλλιτέχνες αποζημιώνονται όταν χρησιμοποιούνται έργα που παράγονται από τεχνητή νοημοσύνη.