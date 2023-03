Ο Έλον Μασκ έχει μια ιδιαίτερη αδυναμία σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης, ρομπότ κλπ και έδειξε να τον… αγγίζει το προφητικό βίντεο του μυθικού συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας και τηλεοπτικού παρουσιαστή, Άρθουρ Κλαρκ, από το 1964, το οποίο έχει γίνει viral τελευταία.

Το εν λόγω βίντεο με τον Άρθουρ Κλαρκ να προφητεύει πριν από 59 χρόνια την κυριαρχία των ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη στο μέλλον άρχισε να κάνει θραύση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ο Έλον Μασκ δεν το άφησε να περάσει έτσι.

Ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της SpaceX, του Twitter, της Tesla και άλλων εταιρειών κολοσσών, έκανε ανάρτηση με το περίφημο βίντεο του Άρθουρ συγγραφέα και παρουσιαστή Άρθουρ Κλαρκ (1917 – 2008). Ο Έλον Μασκ δεν παρέλειψε να κάνει και ένα λακωνικό αλλά χαρακτηριστικό σχόλιο, καθώς ανέφερε «Προβλεπτικό».

Στο βίντεο του 1964 ο Άρθουρ Κλαρκ κάνει προβλέψεις για το μέλλον. Ο συγγραφέας αναφέρει ότι στο μέλλον οι κάτοικοι του πλανήτη που θα κυριαρχήσουν θα είναι τα ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη. Ο Άρθουρ Κλαρκ τονίζει ότι θα φτιαχτούν ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη, τα οποία κάποια στιγμή θα ξεπεράσουν τους ανθρώπους δημιουργούς τους και θα κυριαρχήσουν στη Γη.

Ο συγγραφέας λέει ότι οι άνθρωποι έχουν φτάσει στο «τέλος της βιολογικής τους εξέλιξης», και τώρα είναι ώρα για «μηχανική ή τεχνολογική εξέλιξη που θα είναι χιλιάδες φορές ταχύτερη».

«Οι πιο έξυπνοι κάτοικοι του μέλλοντος δεν θα είναι άνθρωποι ή μαϊμούδες θα είναι μηχανές», τόνισε ο Άρθρουρ Κλαρκ.

Προσθέτει επίσης ότι «οι σημερινοί (1964) ηλεκτρονικοί εγκέφαλοι είναι εντελώς ανόητοι, αλλά αυτό μπορεί να μην ισχύει σε άλλη γενιά. Θα αρχίσουν να σκέφτονται και τελικά, θα ξεπεράσουν εντελώς τους δημιουργούς τους».

Arthur C. Clarke about the future of AI.

—21 September 1964



[source, BBC Archive: https://t.co/u9RpXTrztK]pic.twitter.com/rccfoQlv42