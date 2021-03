Τον απόλυτο εφιάλτη έζησε μια γυναίκα στη Ρωσία, όταν τρεις άνδρες εισέβαλλαν στο σπίτι της και άρχισαν να λεηλατούν το διαμέρισμα ενώ προσπάθησαν να τη βιάσουν. Οι δράστες μάλιστα έκαναν και live μετάδοση στο Youtube.

Το τραγικό περιστατικό, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Star, σημειώθηκε στην περιοχή του Γιαροσλάβλ και οι δράστες φέρεται να πληρώθηκαν για να προχωρήσουν σε όλα τα παραπάνω. Σύμφωνα μάλιστα με το 360 TV, ένας από τους δράστες, ο 18χρονος Artem S., φέρεται να είχε στο παρελθόν σχέση με την 30χρονη, μητέρα τριών παιδιών.

Ένα από τα ιδιαίτερα σοκαριστικά στοιχεία της υπόθεσης, είναι ότι οι δράστες είχαν και το θράσος να ζητούν δωρεές μέσα από τη live μετάδοση στο Youtube για κάθε αντικείμενο που κατέστρεφαν.

