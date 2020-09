Η διάσημη ποπ σταρ Gordi δεν λογάριασε τίποτα όταν είδε την πανδημία του κορονοϊού να χτυπάει την πόρτα της Αυστραλίας. Τα βρόντηξε όλα φώναξε υπέρ της χρήσης μάσκας και όχι μόνο αυτό. Αποφάσισε να βάλει την ιατρική μπλούζα και να ριχτεί στην μάχη κατά του κορονοϊού.

Η 27χρονη ποπ σταρ που το αληθινό της όνομα είναι Sophie Payten έχει σπουδάσει ιατρική αλλά την κέρδισε η μουσική. Όμως με όλα αυτά που συμβαίνουν στον πλανήτη μας αποφάσισε να εργαστεί ως ειδκευόμενη γιατρός στην Πολιτεία της Βικτόρια που είναι η πιο χτυπημένη στην Αυστραλία.

Όπως δήλωσε η ίδια στο BBC όλα είναι θέμα σεβασμού. Το ίδιο και να φοράς μάσκα. Η μάσκα προστατεύει τους εαυτούς μας και τους πιο ευάλωτους, τις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες.

Recently I've kind of been the medical equivalent of gap filler. The full PPE kit is pretty damn awful to wear so it gives me great comfort to walk out onto the street and see everyone wearing a mask. Hang in there Victorians 🧡 pic.twitter.com/bpauL8rgn8