Κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου, που διέπραξαν εις βάρος Αμερικανού πολίτη, απήγγειλε εις βάρος τεσσάρων στρατιωτικών που συνδέονται με τη Ρωσία η αμερικανική Δικαιοσύνη.

Ο Αμερικανός πολίτης, που έμενε στην Ουκρανία κατά την περίοδο της εισβολής της Ρωσίας φέρεται να συνελήφθη, να ανακρίθηκε, να ξυλοκοπήθηκε και να βασανίστηκε από τους τέσσερις στρατιωτικούς, ενώ υποβλήθηκε και σε εικονική εκτέλεση, κατά παράβαση Σύμβασης της Γενεύης σχετικά με την Προστασία Αμάχων εν Καιρώ Πολέμου, κάτι που εξηγεί τις κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου.

Οι αμερικανικές αρχές που ανακοίνωσαν επίσημα την απαγγελία των κατηγοριών, σημείωσαν πως είναι οι πρώτες διώξεις που ασκούνται με βάση την αμερικανική νομοθεσία για Εγκλήματα Πολέμου του 1996.

«Το υπουργείο Δικαιοσύνης άσκησε τις πρώτες διώξεις βάσει του αμερικανικού Νόμου για Εγκλήματα Πολέμου εναντίον τεσσάρων μελών στρατιωτικών δυνάμεων που συνδέονται με τη Ρωσία για αποτρόπαια εγκλήματα κατά ενός Αμερικανού υπηκόου», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Μέρικ Γκάρλαντ σε συνέντευξη Τύπου.

Οι καταγγελλόμενες πράξεις, συμπεριλαμβανομένων βασανιστηρίων, συνωμοσία για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου και απάνθρωπης μεταχείρισης, έγιναν τον Απρίλιο του 2022 στη νότια Ουκρανία, σύμφωνα με το κατηγορητήριο εννέα σελίδων.

In a federal court, the US has charged 4 Russian soldiers (including 2 commanding officers) with war crimes against an American who was living in #Ukraine during Russia’s ongoing invasion. Russian soldiers violently abducted the American & allegedly beat, tortured & threatened to… pic.twitter.com/JLFPf9MoyF