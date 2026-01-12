Η ΕΕ προειδοποιεί: «Το NATO θα τελειώσει αν οι ΗΠΑ καταλάβουν την Γροιλανδία – Θα πρέπει να επέμβουμε»

Η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία έχουν προκαλέσει μεγάκη ανησυχία και φόβους στην ΕΕ και στο NATO ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θα διστάσει να καταλάβει την περιοχή, ακόμα και με την χρήση βίας.

Για το θέμα αυτό μίλησε σήμερα (12.01.2026) ο Ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα Άμυνας, Άντριους Κουμπίλιους, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αν οι ΗΠΑ επιχειρήσουν να καταλάβουν την Γροιλανδία, τότε κράτη της ΕΕ – που είναι και μέλη του NATO – θα πρέπει να υπερασπιστούν την περιοχή

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θα είναι το τέλος του ΝΑΤΟ αν οι ΗΠΑ καταλάβουν τη Γροιλανδία με τη βία και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κληθούν να σπεύσουν σε βοήθεια της Δανίας σε περίπτωση στρατιωτικής επιθετικότητας» είπε ο ίδιος χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας τις απειλές κατά αυτού του αυτόνομου δανικού εδάφους, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι οι ΗΠΑ θα καταλάβουν τη Γροιλανδία «με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο» επειδή «αν δεν την καταλάβουμε εμείς, θα την καταλάβουν η Ρωσία ή η Κίνα».

Το τέλος του NATO

Την περασμένη εβδομάδα η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, προειδοποίησε ότι μια επίθεση των ΗΠΑ στη Γροιλανδία θα σήμαινε το τέλος του NATO και της τάξης ασφαλείας που έχει εμπεδωθεί μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Συμφωνώ με τη Δανή πρωθυπουργό ότι αυτό θα σημάνει το τέλος του NATO, αλλά και μεταξύ των ανθρώπων θα είναι πολύ, πολύ αρνητικό», δήλωσε ο Κουμπίλιους στο Reuters, μιλώντας από μια διάσκεψη για την ασφάλεια στη Σουηδία.

Ο Κουμπίλιους τόνισε επίσης ότι το άρθρο 42.7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεώνει τα κράτη μέλη να σπεύσουν σε βοήθεια της Δανίας σε περίπτωση στρατιωτικής επιθετικότητας.

«Θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη Δανία, το πώς θα αντιδράσει, ποια θα είναι η θέση της, αλλά σίγουρα υπάρχει η υποχρέωση των κρατών μελών να σπεύσουν για αμοιβαία βοήθεια αν ένα άλλο κράτος μέλος βρεθεί αντιμέτωπο με στρατιωτική επιθετικότητα», είπε.