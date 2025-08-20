Η εμμονή του Ντόναλντ Τραμπ με το Νόμπελ Ειρήνης διαμορφώνει πλέον τη διπλωματία του

Στην Ουάσιγκτον, το θέμα επανέρχεται συνεχώς: ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει το Νόμπελ του. Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει κάνει το Νόμπελ Ειρήνης έναν στόχο προτεραιότητας — σε σημείο που οι ξένοι συνομιλητές του πρέπει πλέον να το λαμβάνουν υπόψη. Για τον ίδιο, η διάκριση αυτή δεν είναι απλώς μια αναγνώριση, αλλά μοχλός διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τη Le Temps.

Την περασμένη Παρασκευή (15.08.2025), η Χίλαρι Κλίντον, η αιώνια αντίπαλος του Ντόναλντ Τραμπ, ειρωνεύτηκε ακόμη και σε ένα podcast: «Αν καταφέρει να βάλει τέλος σε αυτόν τον πόλεμο χωρίς η Ουκρανία να χάσει εδάφη, θα τον προτείνω εγώ η ίδια για το Νόμπελ». Μια παρατήρηση που αποκαλύπτει πόσο κεντρική έχει γίνει αυτή η φιλοδοξία στο αμερικανικό διπλωματικό παιχνίδι για το Νόμπελ Ειρήνης.

«Το αξίζω αλλά δεν θα μου το δώσουν ποτέ»

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι «έλυσε έξι πολέμους σε έξι μήνες», πείθοντας διάφορες χώρες να τερματίσουν τις εχθροπραξίες: Ινδία και Πακιστάν, Ισραήλ και Ιράν, Σερβία και Κόσοβο, ΛΔ Κονγκό και Ρουάντα, Ταϊλάνδη και Καμπότζη, Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν. «Αξίζω το Νόμπελ, αλλά δεν θα μου το δώσουν ποτέ. Αν με έλεγαν Μπαράκ Ομπάμα, θα το είχα πάρει σε 10 δευτερόλεπτα», επαναλαμβάνει.

Ωστόσο, οι αναλυτές τονίζουν ότι η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη: οι εντάσεις μεταξύ Κινσάσα και Κιγκάλι παραμένουν, τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν δεν έλυσαν μόνιμα τη σύγκρουση, και αρκετές χώρες που ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος υποβαθμίζουν τον ρόλο της Ουάσιγκτον.

Μια κυβέρνηση σε αποστολή

Ολόκληρη η ομάδα του πλέον υποστηρίζει την υποψηφιότητά του. Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, εκτιμά ότι «είναι καιρός» να πάρει ο Τραμπ το Νόμπελ. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι ο Τραμπ «θα ήταν ήδη στον δρόμο για το βραβείο αν ήταν Δημοκρατικός». Ακόμη και ξένοι σύμμαχοι —μεταξύ αυτών ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και η κυβέρνηση του Πακιστάν— έχουν προτείνει επίσημα το όνομά του.

Οι στηρίξεις αυτές μόνο τυχαίες δεν είναι. Το Πακιστάν, για παράδειγμα, εξασφάλισε μείωση δασμών μετά την πρότασή του. «Το να είσαι στα “καλά βιβλία” του Τραμπ αποδίδει», ανέλυσε ο Χουσέιν Χακανί, πρώην πρέσβης του Πακιστάν στις ΗΠΑ.

Τηλέφωνα μέχρι και στη Νορβηγία

Σύμφωνα με τον νορβηγικό Τύπο, ο Τραμπ τηλεφώνησε ακόμη και στον υπουργό Οικονομικών Γενς Στόλτενμπεργκ για να συζητήσει… δασμούς και Νόμπελ. Αν και δεν ανήκει στην αρμοδιότητα της νορβηγικής κυβέρνησης να επηρεάσει την απόφαση, το μήνυμα είναι σαφές: η λήξη του πολέμου στην Ουκρανία θα αύξανε κατακόρυφα τις πιθανότητές του.

Ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 10 Οκτωβρίου. Και για τον Ντόναλντ Τραμπ, περισσότερο από ποτέ, το βραβείο αυτό δεν είναι απλώς μια διάκριση αλλά ένας πολιτικός στόχος.