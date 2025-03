Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του Έλον Μασκ αγόρασε την πλατφόρμα Χ έναντι 45 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε την Παρασκευή (28/3/25) ότι η νεοφυής επιχείρησή του xAI αγόρασε το X, την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που ήταν παλαιότερα γνωστή ως Twitter, έναντι 45 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου του χρέους.

«Το μέλλον του xAI και του X είναι αλληλένδετα. Σήμερα, κάνουμε επίσημα το βήμα για να συνδυάσουμε δεδομένα, μοντέλα, υπολογισμούς, διανομή και ταλέντο», ανέφερε ο Έλον Μασκ σε μια ανάρτηση στο X, προσθέτοντας ότι η αξία της εταιρείας θα φτάσει τα 80 δισεκατομμύρια δολάρια.

@xAI has acquired @X in an all-stock transaction. The combination values xAI at $80 billion and X at $33 billion ($45B less $12B debt).



Since its founding two years ago, xAI has rapidly become one of the leading AI labs in the world, building models and data centers at…