Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «παγώνει» την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ εν μέσω των απειλών Τραμπ για επιβολή δασμών

Να σταματήσει τη διαδικασία επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας της με τις ΗΠΑ, ετοιμάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς επιδιώκει να λάβει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα νέα σχέδια της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά τους δασμούς που θέλει να επιβάλλει στην Ευρώπη.

Οι αναφορές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έρχονται μετά την απειλή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει παγκόσμιο δασμό 15%, ως απάντηση στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ την Παρασκευή (20.02.2026) ότι οι εκτεταμένοι δασμοί του είναι παράνομοι. Το Δικαστήριο υποστήριξε ότι ο Τραμπ δεν μπορεί να βασιστεί στον Νόμο περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης (IEEPA) του 1977 για να επιβάλει τέτοιες χρεώσεις.

Η Ζελιάνα Ζόβκο, επικεφαλής διαπραγματευτής εμπορικών θεμάτων της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, φέρεται να δήλωσε στο Bloomberg ότι «δεν έχουμε άλλη επιλογή» από το να καθυστερήσουμε τη διαδικασία έγκρισης, ενώ επιδιώκουμε να λάβουμε σαφήνεια.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αύξησε το ποσοστό από το 10% που είχε απειλήσει αμέσως μετά την απόφαση της Παρασκευής. Επικαλέστηκε την εξουσία του βάσει του άρθρου 122 του Νόμου περί Εμπορίου του 1974 όταν ανακοίνωσε τους δασμούς.

«Κατά τη διάρκεια των επόμενων λίγων μηνών, η κυβέρνηση Τραμπ θα καθορίσει και θα εκδώσει τους νέους και νομικά επιτρεπόμενους δασμούς», δήλωσε ο Τραμπ σχετικά με τη νέα αύξηση δασμών.

Η υπόσχεση του Τραμπ για ένα νέο πρόγραμμα δασμών έθεσε υπό αμφισβήτηση τη βάση της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ που επιτεύχθηκε τον Ιούλιο του 2025, η οποία πρότεινε φόρο εισαγωγής 15% για τα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα που εισέρχονται στις ΗΠΑ, την κατάργηση των δασμών στις αμερικανικές βιομηχανικές εξαγωγές προς την ΕΕ και την πρόθεση της ΕΕ να αγοράσει ενέργεια από τις ΗΠΑ αξίας 750 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Zovko εξέφρασε την ανησυχία της το πρωί της Κυριακής, λέγοντας: «Χωρίς πλήρη νομική σαφήνεια σχετικά με τους πρόσφατα ανακοινωθέντες δασμούς, ιδίως υπό το φως της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, δεν μπορούμε να λάβουμε βιαστικές αποφάσεις».

«Χωρίς μια λεπτομερή αξιολόγηση της κατάστασης, των νομικών επιπτώσεων και του οικονομικού αντίκτυπου, θα ήταν ανεύθυνο να αντιδράσουμε πρόωρα», πρόσθεσε. «Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και να παραμένουμε επικεντρωμένοι στον στόχο μας, ο οποίος δεν έχει αλλάξει από την αρχή: την αποκατάσταση της σταθερότητας και της προβλεψιμότητας στις εμπορικές μας σχέσεις».

Η αβεβαιότητα ώθησε ανώτερους αξιωματούχους της ΕΕ να συγκαλέσουν έκτακτη συνεδρίαση τη Δευτέρα για να επανεκτιμήσουν τη διατλαντική συμφωνία.

Ο Bernd Lange, πρόεδρος της επιτροπής εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, χαρακτήρισε την κατάσταση «καθαρό τελωνειακό χάος εκ μέρους της αμερικανικής κυβέρνησης» και συγκάλεσε συνεδρίαση για να αναστείλει τη νομοθετική έγκριση της συμφωνίας έως ότου υπάρξουν «ολοκληρωμένες νομικές αξιολογήσεις και σαφείς δεσμεύσεις από την πλευρά των ΗΠΑ».

«Δεν συνιστούν τα νέα δασμολογικά τέλη βάσει του άρθρου 122 παραβίαση της συμφωνίας;» ρώτησε. «Παρ’ όλα αυτά, κανείς δεν γνωρίζει αν οι ΗΠΑ θα τηρήσουν τη συμφωνία ή αν θα είναι σε θέση να το πράξουν», είπε.

Ένας εκπρόσωπος του γραφείου του Lange δήλωσε ότι θα ακολουθήσουν επιπλέον ενημερώσεις μετά τη συνάντηση της Δευτέρας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία εποπτεύει την εμπορική πολιτική των 27 κρατών μελών της Ένωσης, ζητά επίσης «πλήρη σαφήνεια» από την Ουάσιγκτον σχετικά με τα επόμενα βήματά της όσον αφορά τους δασμούς.

«Η τρέχουσα κατάσταση δεν ευνοεί την επίτευξη «δίκαιου, ισορροπημένου και αμοιβαία επωφελούς» διατλαντικού εμπορίου και επενδύσεων, όπως συμφωνήθηκε από τις δύο πλευρές και ορίζεται στην κοινή δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ του Αυγούστου 2025», αναφέρεται στη δήλωση.

Το εκτελεστικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσε ότι δεν θα αποδεχτεί αύξηση των αμερικανικών δασμών, επικαλούμενο τη σκληρά επιτευχθείσα υφιστάμενη συμφωνία.

«Η συμφωνία είναι συμφωνία. Ως ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών, η ΕΕ αναμένει από τις ΗΠΑ να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους που ορίζονται στην κοινή δήλωση, όπως και η ΕΕ τηρεί τις δικές της δεσμεύσεις», προειδοποίησε η Επιτροπή. «Ειδικότερα, τα προϊόντα της ΕΕ πρέπει να συνεχίσουν να επωφελούνται από την πιο ανταγωνιστική μεταχείριση, χωρίς αυξήσεις των δασμών πέραν του σαφούς και συνολικού ανώτατου ορίου που είχε συμφωνηθεί προηγουμένως».

Η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ Maroš Šefčovič είχε έρθει σε επαφή με τον Εκπρόσωπο Εμπορίου των ΗΠΑ Jamieson Greer και τον Υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ Howard Lutnick κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Όταν ρωτήθηκε στην εκπομπή Face the Nation του CBS την Κυριακή το πρωί αν οι συμφωνίες με την ΕΕ θα παραμείνουν σε ισχύ, ο Greer απάντησε ότι «αναμένουν να τις τηρήσουν». «Δεν έχω ακούσει κανέναν να μου λέει ότι η συμφωνία ακυρώνεται. Θέλουν να δουν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Είμαι σε ενεργές συνομιλίες μαζί τους για το θέμα», είπε.

Η συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ είχε τεθεί υπό αμφισβήτηση τον Ιανουάριο, όταν ο Τραμπ απείλησε να επιβάλει δασμούς στους ευρωπαίους συμμάχους που αντιτάχθηκαν στην εκστρατεία του για την προσάρτηση της Γροιλανδίας — μια απειλή την οποία έχει πλέον ανακαλέσει.