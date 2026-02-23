Η Ευρώπη μαθαίνει από την Ουκρανία και ξεκινά την παραγωγή χαμηλού κόστους drones και συστημάτων αεράμυνας

Σε μια στρατηγική κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα της ευρωπαϊκής άμυνας, η Βρετανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Πολωνία, ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων αεράμυνας και drones, με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η νέα πρωτοβουλία αντλεί έμπνευση από την αμυντική στρατηγική που υλοποιεί η Ουκρανία, αφού μετά από τέσσερα χρόνια ρωσικής εισβολής, το Κίεβο απέδειξε ότι τα φθηνά, εγχώριας κατασκευής drones μπορούν να εξουδετερώσουν πανάκριβα οπλικά συστήματα.

Στόχος της συμμαχίας των «E5», όπως έχει ονομαστεί η συνεργασία των πέντε αυτών χωρών, είναι η κοινή παραγωγή πυραύλων χαμηλού κόστους και αυτόνομων drones, με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας της Γηραιάς Ηπείρου απέναντι στις ρωσικές απειλές.

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το κόστος της άμυνας αντιστοιχεί στο κόστος της απειλής», δήλωσε ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας, Λουκ Πόλαρντ,, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για προσιτά όπλα εδάφους-αέρος.

Το πρόγραμμα δίνει προτεραιότητα σε ένα «ελαφρύ και οικονομικό» σύστημα αεράμυνας, με το πρώτο έργο να αναμένεται να παραδοθεί εντός του επόμενου έτους.

Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική επαναπροσέγγιση του ευρωπαϊκού αμυντικού κλάδου με τη Βρετανία, μετά την περσινή αποτυχία των συνομιλιών για το αμυντικό ταμείο της ΕΕ.

Παρόλο που ο ακριβής προϋπολογισμός δεν ανακοινώθηκε, κάθε χώρα δεσμεύεται να επενδύσει «πολλά εκατομμύρια ευρώ» στο εγχείρημα, όπως αναφέρει σχετικό δημοσίευμα του BBC.

Η «εισβολή» της Τεχνητής Νοημοσύνης στο πεδίο

Κεντρικό πυλώνα του σχεδίου αποτελούν τα αυτόνομα drones, τα οποία μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) μπορούν να εντοπίζουν στόχους χωρίς ανθρώπινο έλεγχο.

Ο στόχος για τη Βρετανία;

Ταχύτερες διαδικασίες: Το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου δεσμεύεται να περιορίσει τη γραφειοκρατία για τη συμμετοχή μικρότερων εταιρειών τεχνολογίας.

Νέο θεσμικό πλαίσιο: Εξετάζεται η υιοθέτηση πιο ελαστικών κανονισμών για τα αυτόνομα συστήματα, σηματοδοτώντας μια στροφή από την παραδοσιακή απαίτηση για διαρκή ανθρώπινη παρέμβαση στα όπλα.

Γιατί τώρα;

Η ομάδα E5, που συγκροτήθηκε το φθινόπωρο του 2024, έχει αναδειχθεί σε κρίσιμο όργανο συνεργασίας εκτός των δυσκίνητων δομών της ΕΕ.

Η πίεση για αυξημένες αμυντικές δαπάνες κορυφώνεται, καθώς η Ευρώπη αναζητά τρόπους να ενισχύσει την αυτονομία της, εν μέσω αβεβαιότητας για τον μελλοντικό ρόλο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ.

Πηγή: OnAlert.gr