Κόσμος

Η Γάζα φλέγεται – Το Ισραήλ βομβάρδισε την πόλη με απολογισμό 11 νεκρούς, συγκλονιστικές εικόνες

Οι ισραηλινές δυνάμεις κατεδάφισαν σπίτια στη Γάζα στις ανατολικές περιοχές της πόλης
Νεκροί και τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά, από τη νέα ισραηλινή επίθεση στη Γάζα / REUTERS / Φωτογραφία Hatem Khaled
Νεκροί και τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά, από τη νέα ισραηλινή επίθεση στη Γάζα / REUTERS / Φωτογραφία Hatem Khaled

Το Ισραήλ εντείνει τον βομβαρδισμό στη Γάζα την Πέμπτη (14.08.2025). Τουλάχιστον 11 νεκροί ο μέχρι στιγμής τραγικός απολογισμός.

Το Ισραήλ κατεδάφισε σπίτια στη Γάζα στις ανατολικές περιοχές της πόλης, στη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 11 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους σε αεροπορικές επιδρομές και επιθέσεις με άρματα μάχης, όπως δήλωσαν οι τοπικές υγειονομικές αρχές.

Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς δήλωσε στους μεσολαβητές ότι είναι έτοιμη να επαναλάβει τις συνομιλίες για εκεχειρία.

Καπνός υψώνεται μετά από ισραηλινή επίθεση, στο Khan Younis στη νότια Λωρίδα της Γάζας
REUTERS / Φωτογραφία Hatem Khaled

Κάτοικοι και υγειονομικοί δήλωσαν ότι οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν πυρά από ισραηλινό τεθωρακισμένο χτύπησαν ένα σπίτι στη συνοικία Ζεϊτούν, ενώ ένας άνδρας σκοτώθηκε σε αεροπορικό πλήγμα σε κτίριο στο κοντινό προάστιο της Σετζάια. Δύο ακόμα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγματα τεθωρακισμένων σε άλλο προάστιο της πόλης της Γάζας, την Τούφα.

Καπνός υψώνεται μετά από ισραηλινή επίθεση, στο Khan Younis στη νότια Λωρίδα της Γάζας
REUTERS / Φωτογραφία Hatem Khaled

«Οι εκρήξεις είναι σχεδόν χωρίς διακοπή σε περιοχές της ανατολικής Γάζας, κυρίως στη Ζεϊτούν και τη Σετζάια. Η κατοχή (το Ισραήλ) εξαφανίζει σπίτια εκεί, όπως ακούμε από κάποιους φίλους που ζουν εκεί κοντά», δήλωσε ο Ισμαΐλ, 40 ετών, από την Πόλη της Γάζας. «Τη νύχτα, προσευχόμαστε για την ασφάλειά μας καθώς οι ήχοι των εκρήξεων δυναμώνουν και πλησιάζουν. Ελπίζουμε ότι η Αίγυπτος θα μπορέσει να εξασφαλίσει μια συμφωνία κατάπαυσης πυρός πριν πεθάνουμε όλοι», δήλωσε ο ίδιος στο Reuters μέσω εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων.

Καπνός υψώνεται μετά από ισραηλινή επίθεση, στο Khan Younis στη νότια Λωρίδα της Γάζας
REUTERS / Φωτογραφία Hatem Khaled

Τέσσερις ακόμα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του λιμού και του υποσιτισμού στον θύλακα τις τελευταίες 24 ώρες, δήλωσε την Πέμπτη το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό τους σε 239, συμπεριλαμβανομένων 106 παιδιών, από την έναρξη του πολέμου.

Καπνός υψώνεται μετά από ισραηλινή επίθεση, στο Khan Younis στη νότια Λωρίδα της Γάζας
REUTERS / Φωτογραφία Hatem Khaled

Σε μία προσπάθεια να αποφευχθεί η σχεδιαζόμενη στρατιωτική κλιμάκωση, η Αίγυπτος προσπαθεί να δώσει νέα ώθηση στην προσπάθεια για κατάπαυση πυρός στη Γάζα, υποδεχόμενη αντιπροσωπεία της Χαμάς υπό τον επικεφαλής διαπραγματευτή Χαλίλ αλ-Χάγια.

Καπνός υψώνεται μετά από ισραηλινή επίθεση, στο Khan Younis στη νότια Λωρίδα της Γάζας
REUTERS / Φωτογραφία Hatem Khaled

Ο ίδιος δήλωσε σε μεσολαβητές στο Κάιρο χθες Τετάρτη (13.08.2025) ότι η Χαμάς είναι έτοιμη να επαναλάβει τις συνομιλίες για εκεχειρία προκειμένου να επιτευχθεί μια προσωρινή κατάπαυση πυρός και ότι είναι ανοικτή στο να συζητηθεί μια ολοκληρωμένη συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο, δήλωσαν αιγυπτιακές και παλαιστινιακές πηγές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
H Μελάνια Τραμπ απειλεί με αγωγή 1 δισ. δολαρίων τον Χάντερ Μπάιντεν γιατί εκείνος υπονόησε ότι τη σύστησε στον Τραμπ ο Τζέφρι Έπσταϊν
Ο δικηγόρος της Πρώτης Κυρίας απαίτησε από τον Χάντερ Μπάιντεν να «ανακαλέσει αμέσως τις ψευδείς, δυσφημιστικές, υποτιμητικές και προκλητικές δηλώσεις»
Η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ
Γερμανία: Έτοιμη να χρηματοδοτήσει πακέτο στρατιωτικής βοήθειας 500 εκατ. δολαρίων για την Ουκρανία
Το Βερολίνο, σε συνεργασία με εταίρους του ΝΑΤΟ, αναλαμβάνει πρωτοβουλία για ένα από τα πρώτα ολοκληρωμένα πακέτα στήριξης προς το Κίεβο, με έμφαση στην αντιαεροπορική άμυνα
Γερμανικά τεθωρακισμένα Leopard και Puma
Newsit logo
Newsit logo