Κόσμος

Η Γερμανία «αδειάζει» τον Τραμπ: Η Γροιλανδία ανήκει στη Δανία και έτσι την υπερασπίζεται το NATO

«Αν προκύψουν ζητήματα για την ενίσχυση της άμυνας της Γροιλανδίας αυτό θα συζητηθεί μεταξύ των Συμμάχων» τόνισε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών
Δανοί στρατιώτες σε άσκηση στη Γροιλανδία
Δανοί στρατιώτες σε άσκηση στη Γροιλανδία / REUTERS / Guglielmo Mangiapane / File Photo

Μετά τις νέες απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι ΗΠΑ πρέπει να ενσωματώσουν την Γροιλανδία, σε συνδυασμό με την αιχμαλώτιση του Νικολάς Μαδούρο με αστραπιαία στρατιωτική επιχείρηση, η Γερμανία πήρε ξεκάθαρη στάση υπέρ της Δανίας.

Η Δανία αντέδρασε στις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα προσαρτήσει τη Γροιλανδία, ωμε αρκετούς αναλυτές να τονίζουν ότι ως χώρα μέλος του NATO, οι αξιώσεις του Αμερικανού προέδρου προκαλούν μεγάλη σύγχυση εντός της Συμμαχίας.

Από την πλευρά του, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε σήμερα (05.01.2025) ότι η Γροιλανδία ανήκει στη Δανία και ότι η συμμαχία του ΝΑΤΟ μπορεί να έχει συνομιλίες για την ενίσχυση της προστασίας της αν κριθεί απαραίτητο.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι θέλει να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, μια φιλοδοξία που εξέφρασε για πρώτη φορά το 2019 στη διάρκεια της πρώτης του θητείας στην προεδρία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Λιθουανία, ο Βάντερφουλ είπε ότι η Γερμανία έχει ερωτήματα σχετικά με την απομάκρυνση του Μαδούρο και τόνισε ότι ο λαός της Βενεζουέλας θα πρέπει να καθορίσει το μέλλον της χώρας του με ελεύθερες και δίκαιες εκλογές.

Επίσης, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Γροιλανδία είναι τμήμα της Δανίας και δεδομένου ότι η Δανία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, η Γροιλανδία, επί της αρχής, θα βρίσκεται για την άμυνά της υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ.

«Και αν υπάρχουν περαιτέρω απαιτούμενα για την ενίσχυση των αμυντικών προσπαθειών που αφορούν τη Γροιλανδία, τότε θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό εντός του πλαισίου της Συμμαχίας», κατέληξε ο Βάντερφουλ χωρίς να επεκταθεί για τη φύση αυτών των συνομιλιών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
267
250
243
232
149
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Στις διαβόητες φυλακές MDC του Μπρούκλιν θα κρατείται ο Μαδούρο – Η κακή φήμη και οι καταγγελίες για απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης
Την πύλη του σωφρονιστικού αυτού ιδρύματος έχουν περάσει μεταξύ άλλων ο Σον «Ντίντι» Κομπς, ο Λουίτζι Μαντζιόνε και η Γκισλέιν Μάξγουελ
Το Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης όπου κρατείται ο Μαδούρο και η σύζυγός του
12 τάνκερ γεμάτα πετρέλαιο αναχώρησαν κρυφά από τη Βενεζουέλα - «Μυστήριο» για το αν έσπασε το αμερικανικό εμπάργκο
Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως το «πετρελαϊκό εμπάργκο» στη Βενεζουέλα είναι σε πλήρη ισχύ, ανέφερε πως οι μεγαλύτεροι πελάτες της Βενεζουέλας, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν πετρέλαιο
Δεξαμενόπλοιο
Newsit logo
Newsit logo