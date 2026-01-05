Η Γερμανία «αδειάζει» τον Τραμπ: Η Γροιλανδία ανήκει στη Δανία και έτσι την υπερασπίζεται το NATO

Μετά τις νέες απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι ΗΠΑ πρέπει να ενσωματώσουν την Γροιλανδία, σε συνδυασμό με την αιχμαλώτιση του Νικολάς Μαδούρο με αστραπιαία στρατιωτική επιχείρηση, η Γερμανία πήρε ξεκάθαρη στάση υπέρ της Δανίας.

Η Δανία αντέδρασε στις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα προσαρτήσει τη Γροιλανδία, ωμε αρκετούς αναλυτές να τονίζουν ότι ως χώρα μέλος του NATO, οι αξιώσεις του Αμερικανού προέδρου προκαλούν μεγάλη σύγχυση εντός της Συμμαχίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά του, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε σήμερα (05.01.2025) ότι η Γροιλανδία ανήκει στη Δανία και ότι η συμμαχία του ΝΑΤΟ μπορεί να έχει συνομιλίες για την ενίσχυση της προστασίας της αν κριθεί απαραίτητο.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι θέλει να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, μια φιλοδοξία που εξέφρασε για πρώτη φορά το 2019 στη διάρκεια της πρώτης του θητείας στην προεδρία.

.@POTUS: “We need Greenland from a national security situation. It’s so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place.” pic.twitter.com/suxvDQfmUm ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ January 5, 2026

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Λιθουανία, ο Βάντερφουλ είπε ότι η Γερμανία έχει ερωτήματα σχετικά με την απομάκρυνση του Μαδούρο και τόνισε ότι ο λαός της Βενεζουέλας θα πρέπει να καθορίσει το μέλλον της χώρας του με ελεύθερες και δίκαιες εκλογές.

Επίσης, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Γροιλανδία είναι τμήμα της Δανίας και δεδομένου ότι η Δανία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, η Γροιλανδία, επί της αρχής, θα βρίσκεται για την άμυνά της υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ.

«Και αν υπάρχουν περαιτέρω απαιτούμενα για την ενίσχυση των αμυντικών προσπαθειών που αφορούν τη Γροιλανδία, τότε θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό εντός του πλαισίου της Συμμαχίας», κατέληξε ο Βάντερφουλ χωρίς να επεκταθεί για τη φύση αυτών των συνομιλιών.