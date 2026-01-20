Κόσμος

Η Γροιλανδία απαντά στις απειλές Τραμπ: «Δεν είναι πιθανή μια στρατιωτική επιχείρηση εναντίον μας αλλά είμαστε έτοιμοι»

Ο πρωθυπουργός Γροιλανδίας υπογράμμισε ότι είναι μέλος του NATO και οποιαδήποτε επίθεση θα έχει συνέπειες για τον υπόλοιπο κόσμο
Δανοί στρατιώτες στη Γροιλανδία
Δανοί στρατιώτες στη Γροιλανδία / Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / via REUTERS

Οι προκλητικές φωτογραφίες AI που δημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ με τις οποίες «τρολάρει» τους Ευρωπαίους ότι «καταλαμβάνει» τη Γροιλανδία αλλά και ο «πόλεμος δηλώσεων» μεταξύ Ουάσινγκτον – Βρυξελλών δημιουργούν ένα κλίμα αμφισβήτησης των ευρωατλαντικών σχέσεων.

Οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ αλλά και υψηλόβαθμων στελεχών της κυβέρνησής του για την αδυναμία της Ευρώπης να προστατέψει την Γροιλανδία από τις ρωσικές και τις κινεζικές απειλές έχει χτυπήσει «συναγερμό» στην ΕΕ και σε ευρωπαϊκούς κύκλους εντός του NATO.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, εκτίμησε σήμερα (20.01.2026) πως μια στρατιωτική επιχείρηση κατά της Γροιλανδίας «δεν είναι πιθανή», όμως η περιοχή στην οποία έχει βλέψεις ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να είναι έτοιμη.

«Δεν είναι πιθανό να χρησιμοποιηθεί στρατιωτική ισχύς όμως αυτό δεν αποκλείεται. Η άλλη πλευρά (ο Ντόναλντ Τραμπ) το είπε ξεκάθαρα», είπε ο Νίλσεν σε συνέντευξη Τύπου στο Νούουκ, την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας.

«Είναι άρα γι΄αυτό που πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλες τις πιθανότητες όμως το υπογραμμίζουμε, η Γροιλανδία είναι τμήμα του ΝΑΤΟ και, αν είναι να υπάρξει κλιμάκωση, αυτό θα έχει επίσης συνέπειες για τον υπόλοιπο κόσμο», πρόσθεσε ο ηγέτης του αυτόνομου δανικού νησιού.

