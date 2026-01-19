Κόσμος

«Η Γροιλανδία δεν θα γίνει ποτέ Αμερικανική» προειδοποίησε ο ευρωπαίος επίτροπος Στεφάν Σεζουρνέ

«Έχουμε τα εργαλεία στην διάθεσή μας και οφείλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε αν χρειασθεί και αν αυτοί οι δασμοί επιβεβαιωθούν», είπε ο ίδος
τραμπ - γροιλανδία
REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να αποτρέψει τον Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει νέους δασμούς στις χώρες που λένε «όχι» στην προσάρτηση της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ και όπως προειδοποίησε ο ευρωπαίος επίτροπος Στεφάν Σεζουρνέ «η Γροιλανδία δεν θα γίνει ποτέ αμερικανική».

«Πρέπει να σταματήσει ο εκβιασμός και θεωρώ ότι η αμερικανική κυβέρνηση κάνει ένα σοβαρό σφάλμα, δοκιμάζει τους Ευρωπαίους σε δύο θεμελιώδεις αρχές του ευρωπαϊκού οικοδομήματος που είναι η αυτοδιάθεση των λαών και η εδαφική κυριαρχία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε ο ευρωπαίος επίτροπος στο ραδιοφωνικό δίκτυο France Inter, μετά τις συνεχείς απειλές από τον Ντόναλντ Τραμπ για το θέμα της Γροιλανδίας.

«Αν δεν το δηλώσουμε αυτό, αρχίζει μία κούρσα και δεν ξέρω πού θα σταματήσει αυτή η δίψα για δύναμη και προσάρτηση της Γροιλανδίας».

Μπροστά «σε αυτή την τυπική περίπτωση εξαναγκασμού, έχουμε τα εργαλεία στην διάθεσή μας και οφείλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε αν χρειασθεί και αν αυτοί οι δασμοί επιβεβαιωθούν», είπε ο Στεφάν Σεζουρνέ, ο ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για την ευημερία και την βιομηχανική στρατηγική τονίζοντας την ανάγκη ενότητας των Ευρωπαίων.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε, σύμφωνα με το περιβάλλον του, ότι θα ζητήσει από τους ευρωπαίους ομολόγους του την ενεργοποίηση της Anti-Coercion Act της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του μηχανισμού που επιτρέπει στις χώρες μέλη να λαμβάνουν αντίμετρα όπως είναι η επιβολή δασμών, η εισαγωγή εμπορικών και επενδυτικών περιορισμών για να απαντήσουν σε οικονομικές πιέσεις που δέχονται από τρίτη χώρα.

«Βρισκόμαστε στο στάδιο της απειλής από την αμερικανική πλευρά, οφείλουμε να είμαστε επίσης στο στάδιο της απειλής σε ευρωπαϊκό επίπεδο», είπε ο Στεφάν Σεζουρνέ υπενθυμίζοντας ότι η Anti-Coercion Act αποτελεί κατά κάποιον τρόπο αποτρεπτικό όπλο που προορίζεται να επιτρέψει τον διάλογο και την αποφυγή επιβολής δασμών.

Αν ενεργοποιηθεί , η Anti-Coercion Act περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την απαγόρευση σε αμερικανικές επιχειρήσεις να λαμβάνουν μέρος σε ευρωπαϊκούς δημόσιους διαγωνισμούς ή «αποκλεισμούς αμερικανικών επιχειρήσεων από την ευρωπαϊκή αγορά».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί επίσης να ενεργοποιήσει το προς το παρόν παγωμένο πακέτο των 93 δισεκατομμυρίων ευρώ σε επιπλέον δασμούς κατά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
146
138
105
96
93
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ώρα μηδέν για τη Γροιλανδία: Διπλωματικό μπρα ντε φερ Ευρώπης και ΗΠΑ, σε δοκιμασία ΕΕ και ΝΑΤΟ
Όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η Αμερική του Τραμπ δεν μπορεί να θεωρείται ούτε αξιόπιστος εμπορικός εταίρος ούτε εγγυητής της ασφάλειας - Τι είναι το «εμπορικό μπαζούκα» της ΕΕ και πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση της Γροιλανδίας
Το αρκτικό νησί της Γροιλανδίας
Newsit logo
Newsit logo