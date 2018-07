Χιλιάδες Ιταλοί αποφάσισαν σήμερα να φορέσουν κόκκινο μπλουζάκι σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους μετανάστες, για να σταματήσουν οι θάνατοι στην θάλασσα και η «αιμορραγία ανθρωπότητας».

Torino, in centinaia in #magliettarossa per #fermarelemorragia di umanità. C'è speranza. pic.twitter.com/4Qxn0p0wOy

Η πρωτοβουλία ανήκει στον δημοσιογράφο της La Repubblica Φραντσέσκο Βιβιάνο και στον σύνδεσμο Libera, ο οποίος μάχεται την μαφία.

Γνωστά πρόσωπα της τέχνης, συνδικαλιστές, δημοσιογράφοι, πολίτες με κοινωνική συνείδηση, ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία με κόκκινο μπλουζάκι. Ανάμεσά τους και ο διεθνούς φήμης συγγραφέας και δημοσιογράφος Ρομπέρτο Σαβιάνο.

Aderisco all'appello di Libera e indosso una #magliettarossa contro l’emorragia di umanità. I migranti indossano magliette rosse sperando di essere visibili in caso di naufragio. Sperano nel colore acceso per non essere abbandonati. Oggi mettiamoci nei loro panni. #apriteiporti pic.twitter.com/x1NMauBTL0

Each life deserves to be rescued. Let’s stay human – we want to commemorate that with a red shirt today.

Ogni vita merita di essere salvata. Restiamo umani. Oggi lo ricordiamo indossando una #Magliettarossa pic.twitter.com/fXFw2ETFxP

— Udo Bullmann (@UdoBullmann) July 7, 2018